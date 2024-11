C. Eriksen

Die Red Devils müssen unter dem neuen Trainer Rúben Amorim von vorne anfangen, doch dafür muss erst Ballast im Kader beseitig werden.

Eine neue Ära bricht wieder im Old Trafford an. Nachdem Rúben Amorim mitten in der Saison für etwa zehn Millionen Euro Ablöse von Sporting Lissabon zu Manchester United wechseln durfte, um die Nachfolge von Erik ten Hag anzutreten, steht der Portugiese vor einer enormen Aufgabe.

United hat die Premier League seit der letzten Saison von Sir Alex Ferguson vor über einem Jahrzehnt nicht gewonnen und hat gerade den schlechtesten Start in der Geschichte der Premier League hingelegt.

Dennoch schwappt eine Welle des Optimismus über den roten Teil Manchesters, seit Amorim unterschrieben hat. Als Sporting 2020 Amorim holte, hatte der Klub 19 Jahre lang nicht die Primeira Liga gewonnen. Der Coach lieferte in den folgenden vier Saisons zwei Meistertitel ab. Und was aus Uniteds Sicht am wichtigsten ist: Amorim gab Sporting eine ausgeprägte Identität, die während der Amtszeit seines Vorgängers Erik ten Hag immer fehlte.

Für Amorim wird es nicht reichen, "nur" ein sehr guter Trainer zu sein. Er erbt einen durchschnittlichen Kader, gespickt mit eitlen Spielern, die sich für besser halten, als sie momentan in dieser Mannschaft sein können. Ten Hag muss sich ankreiden lassen, viele von ihnen geholt zu haben, aber er hat es auch versäumt, Spieler loszuwerden, die teils schon seinen Vorgängern geschadet hatten, und er hat den ultimativen Preis für sein schlechtes Urteilsvermögen bezahlt.

Die Geschichte wird sich wiederholen, wenn Amorim denselben Fehler macht. GOAL listet die acht Spieler auf, die der neue Trainer von United loswerden muss, um den Teufelskreis des Misserfolgs zu beenden.