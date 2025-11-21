Massiver Fan-Protest: FIFA ändert wohl Plakat wegen Cristiano Ronaldo

Denn der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner tauchte auf der Graphik, die der Weltverband auf seinen offiziellen Kanälen veröffentlichte, nicht auf. Zu sehen waren die größten Stars der 42 bislang qualifizierten Endrundenteilnehmer. Beim Aushängeschild Portugals entschied man sich allerdings nicht für den 41 Jahre alten Kapitän Ronaldo, sondern für Manchester Uniteds Spielmacher Bruno Fernandes.

Die Folge waren viele Unmutsbekundungen und Kritik am Auslassen Ronaldos. Das Unverständnis der Kommentare unter dem Beitrag drehte sich zum einen darum, dass viele Fans Ronaldo als sportliche Ikone verdientermaßen auf dem Poster gewähnt hatten. Andere dagegen monierten, dass es auch aus Marketingsicht ein schwerer Fehler sei, eines der mutmaßlichen WM-Zugpferde nicht auf ein Plakat zu packen, das die Euphorie Richtung Auslosung der Gruppenphase am 5. Dezember schüren soll. Wenig später löschte die FIFA ihren Post ohne Begründung.