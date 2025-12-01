Liverpools Trainer Arne Slot hat sich begeistert von der Leistung von Florian Wirtz beim 2:0-Auswärtserfolg bei West Ham am Sonntag gezeigt. Der Coach setzte sich über den Rat der medizinischen Abteilung hinweg, damit er den Deutschen länger auf dem Platz behalten konnte.
"Manche Situationen erfordern eine Ausnahme": Liverpools Trainer Arne Slot konnte nicht genug von Florian Wirtz bekommen
- Getty Images Sport
Liverpools Arne Slot über Florian Wirtz: "Sehr positive Leistung"
"Eine positive, sehr positive Leistung" habe Slot von Wirtz gesehen, bekannte er hinterher während der Pressekonferenz. Der Deutsche, für den die Reds mehr als 100 Millionen Euro im Sommer an Bayer Leverkusen gezahlt hatten, steht in England in der Kritik, da er immer noch auf seine erste Torbeteiligung in der Premier League wartet. Zuletzt hatte er verletzt gefehlt, doch nach nur einer Trainingseinheit brachte ihn Slot bei West Ham von Beginn an auf der von Wirtz geliebten Zehn - während mit Mohamed Salah ein anderer Liverpool-Star zum ersten Mal seit April 2014 nicht in der Startelf stand und auch nicht im Laufe der Partie eingewechselt wurde.
- IMAGO / Shutterstock
Ein Moment von Florian Wirtz bleibt Arne Slot im Gedächtnis
Wirtz war an der Entstehung des Führungstors durch Alexander Isak beteiligt, als er den Vorlagengeber Cody Gakpo bediente. Slot hatte nachher aber eine andere Szene im Kopf, die ihm vom Deutschen besonders gut gefallen hatte: "Ich erinnere mich an einen Moment, in dem er den Ball diagonal in den Strafraum zu Cody Gakpo gespielt hat, was dann aber nicht zu einem Torschuss geführt hat, also keinen xG-Wert hatte", sagte der Coach.
"Wir hatten viele Momente - und er war an vielen davon beteiligt", fällte Slot ein positives Urteil über den Wirtz-Einsatz.
- IMAGO / Shutterstock
Liverpool-Coach Arne Slot: "Ständig gesagt, dass er raus muss"
Da Wirtz aus Slot-Sicht stark aufspielte, ließ er ihn auch länger auf dem Platz als abgesprochen: "Die Performance-Abteilung hat mir ständig gesagt, dass er jetzt raus muss, weil er zwei Wochen ausgefallen war und nur einmal trainiert hatte. Aber manche Situationen erfordern eine Ausnahme - und heute war eine davon", sagte Slot.
- IMAGO / Eibner
Uli Hoeneß über Florian Wirtz: "Er tut mir furchtbar leid"
Das Verhältnis zwischen Slot und Wirtz hatte zuletzt auch Bayern Münchens Ex-Boss Uli Hoeneß kommentiert. "Er hat ihm versprochen, dass er die Zehn kriegt und er um ihn herum eine neue Mannschaft aufbaut. Ein Dreck ist! Er hat die Sieben gekriegt und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum", sagte er bei einer Talkrunde in der Münchner Olympiahalle am Sonntagabend.
Nach neun Niederlagen in den vorherigen zwölf Pflichtspielen könnte das West-Ham-Spiel nun aber der Befreiungsschlag für Liverpool und Wirtz sein - wenn der Deutsche nicht wieder übergangen wird, wie es Hoeneß vermutet: "Er tut mir furchtbar leid. Der hat in Leverkusen alle Bälle gekriegt. In Liverpool kriegt er in einer Halbzeit fünf Bälle - und wenn zwei verloren gehen, kriegt er eine schlechte Note", fasste der FCB-Boss die Lage für den deutschen Nationalspieler aus seiner Sicht zusammen.
Die Leistungsdaten von Florian Wirtz in der Saison 25/26:
- Spiele: 17
- Spielminuten: 1194
- Tore: 0
- Assists: 3