"Manche Situationen erfordern eine Ausnahme": Liverpools Trainer Arne Slot konnte nicht genug von Florian Wirtz bekommen

Das Verhältnis zwischen Slot und Wirtz hatte zuletzt auch Bayern Münchens Ex-Boss Uli Hoeneß kommentiert. "Er hat ihm versprochen, dass er die Zehn kriegt und er um ihn herum eine neue Mannschaft aufbaut. Ein Dreck ist! Er hat die Sieben gekriegt und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum", sagte er bei einer Talkrunde in der Münchner Olympiahalle am Sonntagabend.

Nach neun Niederlagen in den vorherigen zwölf Pflichtspielen könnte das West-Ham-Spiel nun aber der Befreiungsschlag für Liverpool und Wirtz sein - wenn der Deutsche nicht wieder übergangen wird, wie es Hoeneß vermutet: "Er tut mir furchtbar leid. Der hat in Leverkusen alle Bälle gekriegt. In Liverpool kriegt er in einer Halbzeit fünf Bälle - und wenn zwei verloren gehen, kriegt er eine schlechte Note", fasste der FCB-Boss die Lage für den deutschen Nationalspieler aus seiner Sicht zusammen.