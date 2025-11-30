Florian Wirtz vergibt Großchance - und leitet den Sieg ein: FC Liverpool gewinnt auch dank Alexander Isaks erstem Ligatreffer

Wirtz, der die blamablen Pleiten gegen Nottingham Forest (0:3) und die PSV Eindhoven in der Champions League (1:4) mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte, rückte bei seinem Comeback gleich wieder in die Startelf - und verdrängte damit Superstar Mohamed Salah auf die Bank. "Wir spielen vier Spiele in zehn Tagen. Ich habe viele gute Spieler, deshalb habe ich mich heute für diese Aufstellung entschieden", sagte Teammanager Arne Slot vor Spielbeginn bei Sky Sports.

Nach der emotionalen Gedenkminute für den am Sonntagmorgen im Alter von 79 Jahren verstorbenen West-Ham-Rekordspieler Billy Bonds waren die Reds das spielbestimmende Team.

Wirtz hatte auch die Chance auf seinen ersten Treffer im englischen Oberhaus, scheiterte aber in der 39. Minute, als er eine dicke Möglichkeit liegen ließ. Nach einem langen Ball legte Isam im Sechzehner ab, Wirtz entschied sich aus rund zwölf Metern dazu, die Kugel flach in die rechte Ecke zu schieben. Allerdings fehlte es dem Schuss an Schmackes, Alphonse Areola im West-Ham-Kasten konnte den Versuch sogar im Nachgreifen festhalten. Der Aktivposten wurde in der 75. Minute ausgewechselt.