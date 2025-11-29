"Madrids Besessenheit von Barca ist unübersehbar": Joan Laporta wettert offen gegen Real

"Madrids Besessenheit von Barca ist unübersehbar", stichelte Laporta und legte dann nach: "Diese Aussagen sind unangemessen. (...) Sie reden ständig über uns, um sich selbst zu rechtfertigen. Wenn sie bei den Versammlungen von Real Madrid über Barca sprechen, dann leiden sie unter Barcelon-itis."

Damit bezog sich der Klubchef auf Reals Generalversammlung am vergangenen Wochenende. Da hatte Madrids Präsident Florentino Perez mehrfach in Richtung Barcelona gewettert und unter anderem Bezug auf den Fall Negreira genommen. Dabei geht es um den ehemaligen Schiedsrichter-Boss Jose Maria Enriquez Negreira, der zwischen 2001 und 2018 Zahlungen in Höhe von 8,4 Millionen Euro von Barca erhielt. Er bestreitet Korruption als Hintergrund. Perez dagegen sagt, der Zeitraum, in dem die Zahlungen aus Barcelona flossen, falle "zufällig mit den besten sportlichen Ergebnissen des FC Barcelona zusammen".

Während 126 Real-Profis vom Platz gestellt wurden und auf der Gegenseite 124, herrschte bei Barca im Verhältnis ein deutliche Ungleichgewicht. In Zahlen: 108 Rote Karten stehen 169 der Gegner gegenüber. "Die Zahlen sprechen für sich", sagte Perez und betonte: "Halten Sie es für normal, dass manche Real-Spieler mehr Europapokale als Meistertitel haben?" Heißt: Laut Perez hätten Real in diesem Zeitraum deutlich mehr Meistertitel zugestanden, die Schiedsrichter hätten aber Barca bevorzugt.