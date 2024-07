Das spanische Wunderkind könnte am Sonntag im Berliner Olympiastadion die nächste Bestmarke knacken.

Lamine Yamal hat bei der EURO in Deutschland einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Unter anderem ist der Teenager nun der jüngste Teilnehmer an einer EM-Endrunde und seit seinem spektakulären Treffer im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) gab es auch noch keinen jüngeren Torschützen. Am Sonntag winkt Yamal eine weitere ganz besondere Bestmarke.