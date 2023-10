Die EM 2024 wird in Deutschland sein, im Finale wird der Europameister gekrönt. Doch in welchem Stadion findet das Endspiel statt?

Die EM 2024 ist das nächste große Turnier und Deutschland will mit Bundestrainer Julian Nagelsmann vor heimischem Publikum mal wieder einen Titel gewinnen, nachdem man bei der EM 2021 und bei der WM 2022 nicht gerade glänzen konnte.

Die Europameisterschaft 2024 findet also in Deutschland statt, dass Eröffnungsspiel soll am 14. Juni in der Allianz Arena (UEFA-Name: Fußball Arena München) steigen. Vier Wochen später wird dann der Sieger des Turniers gekrönt.

Doch wo findet das Finale der EM 2024 eigentlich statt? In welchem Stadion steigt das Endspiel, in welcher Stadt wird der Europameister gekürt? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

EM 2024: Die Zahlen und Fakten

Turnier UEFA EURO 2024 Gastgeber Deutschland Datum 14. Juni 2024 - 14. Juli 2024 Teilnehmer 24 Spiele 51

EM 2024: Der Weg ins Finale

Der EM-Titel wird auch 2024 das große Ziel der insgesamt 24 teilnehmenden Mannschaften sein. Dafür gilt es zunächst jedoch die Gruppenphase zu überstehen, dort bestreitet jedes Teams genau drei Spiele.

Qualifiziert man sich für die K.-o.-Runde, steht zunächst das Achtelfinale an. Es folgen das Viertel- und Halbfinale, wobei die beiden Sieger dann das Endspiel bestreiten dürfen.

Schafft es eine Mannschaft also ins Finale, muss sie genau sechs Spiele erfolgreich bestreiten - dann trennt das Team nur noch ein weiterer Sieg vom großen Titel.

In welchem Stadion findet das EM-Finale 2024 statt?

Doch in welcher Stadt und in welchem Stadion steigt das Endspiel der EM 2024 jetzt eigentlich? Die einfache Antwort: das Finale der EM 2024 findet im Olympiastadion Berlin statt - Anpfiff der Partie wird am Sonntag, den 14. Juni 2024 um 21.00 Uhr MEZ sein.

Das Olympiastadion Berlin ist mit einem Fassungsvermögen von 70.000 Zuschauern auch gleichzeitig das größte Stadion der EM 2024 und aktuell Heimspielstätte des Zweitligisten Hertha BSC. Bereits in der Vergangenheit fanden dort große Endspiele statt.

So duellierten sich bei der WM 2006 Italien und Frankreich im Kampf um den WM-Titel, außerdem wurde im Olympiastadion Berlin im Jahr 2015 das Endspiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Barcelona und Juventus ausgetragen.

Neben Berlin und München gibt es bei der EM 2024 noch zahlreiche weitere Spielorte. In welchen Städten und Stadien überall gespielt wird, erfahrt Ihr HIER.