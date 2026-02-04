Liverpool beharrte angeblich auf Zahlung für Leihabbruch: Top-Talent Harvey Elliott muss bei Aston Villa weiter zuschauen

Dass Emery nicht auf Elliott setzt, hat nach englischen Medienberichten auch mit den Anforderungen zu tun, die der spanische Coach für seine Mittelfeldspieler hat: Er setzt in der Zentrale vor allem auf körperliche starke Akteure wie Morgan Rogers und John McGinn und nicht auf kreative Spieler, die sich wie Elliott meist zwischen den Linien bewegen.

Den Ausweg zu einem anderen Klub gibt es für Elliott ebenfalls nicht, da er im August für Liverpool bereits in einem Pflichtspiel gegen Newcastle zum Einsatz gekommen ist, als er in der 89. Minute eingewechselt wurde. Er darf laut FIFA-Regularien in einer Saison nicht für mehr als zwei Vereine in Pflichtspielen auflaufen - und hat das für die Reds und Villa bereits getan.

Ein Wechsel in die nordamerikanische MLS wäre theoretisch weiter möglich, da die neue Saison dort bald beginnt, doch Elliott lehnte Berichten zufolge schon im vergangenen Monat ein Angebot von Charlotte FC ab, da er sich mit 22 Jahren noch nicht in der MLS sieht.