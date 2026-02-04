Der FC Liverpool und Aston Villa haben angeblich vergeblich wegen eines sofortigen Abbruchs der Leihe von Harvey Elliott verhandelt. Der 22-jährige Offensivspieler ist aktuell von den Reds nach Birmingham ausgeliehen. Die Diskussionen führten aber nicht zu dem von Elliott gewünschten Ergebnis - der Rückkehr nach Liverpool -, weil sich die Reds wohl weigerten, Elliott ohne die Zahlung einer vorher mit Villa vereinbarten Strafsumme zurückzunehmen. Das berichtet The Athletic.
Liverpool beharrte angeblich auf Zahlung für Leihabbruch: Top-Talent Harvey Elliott muss bei Aston Villa weiter zuschauen
- Getty Images
Aston Villa will nicht für einen Elliott-Abgang zahlen
Elliott muss nun in der zweiten Saisonhälfte weiter bei Aston Villa zuschauen, da er unter Coach Unai Emery nicht auf weitere Einsätze hoffen darf. Deshalb habe er alles auf eine Rückkehr nach Liverpool gesetzt - doch sein Stammverein habe auf der Strafsumme bestanden. Villa hingegen war nicht bereit, zusätzliches Geld für einen Spieler zu zahlen, damit dieser den Klub sofort verlässt. Das Gehalt des Youngsters muss das Team aus Birmingham wie im Leihvertrag vereinbart ohnehin weiter tragen.
- AFP
Emery will Elliott nicht fest für Villa verpflichten
Elliotts großes Problem in dieser Saison ist eine Klausel in seinem Leihvertrag, die eine Kaufpflicht für Villa vorsieht, wenn er zehn Einsätze für den Klub absolviert. Der Betrag soll in der Region von 36 bis 42 Millionen Euro liegen, die dann fällig würden.
Villa-Trainer Emery fällte jedoch schon schnell in dieser Saison sein Urteil über Elliott, in dem er nicht die gewünschte Verstärkung sieht. Elliott steht aktuell bei sieben Einsätzen für Villa - und nach dem Willen des Coaches werden nun keine mehr dazukommen, um nicht die Kaufpflicht eingehen zu müssen. "Wir haben vor zwei Monaten entschieden, dass wir nicht davon überzeugt sind, ihn zu verpflichten und das Geld auszugeben, das wir dafür bräuchten“, sagte Emery im Januar.
- Getty Images Sport
Unai Emery will robuste Mittelfeldspieler bei Aston Villa
Dass Emery nicht auf Elliott setzt, hat nach englischen Medienberichten auch mit den Anforderungen zu tun, die der spanische Coach für seine Mittelfeldspieler hat: Er setzt in der Zentrale vor allem auf körperliche starke Akteure wie Morgan Rogers und John McGinn und nicht auf kreative Spieler, die sich wie Elliott meist zwischen den Linien bewegen.
Den Ausweg zu einem anderen Klub gibt es für Elliott ebenfalls nicht, da er im August für Liverpool bereits in einem Pflichtspiel gegen Newcastle zum Einsatz gekommen ist, als er in der 89. Minute eingewechselt wurde. Er darf laut FIFA-Regularien in einer Saison nicht für mehr als zwei Vereine in Pflichtspielen auflaufen - und hat das für die Reds und Villa bereits getan.
Ein Wechsel in die nordamerikanische MLS wäre theoretisch weiter möglich, da die neue Saison dort bald beginnt, doch Elliott lehnte Berichten zufolge schon im vergangenen Monat ein Angebot von Charlotte FC ab, da er sich mit 22 Jahren noch nicht in der MLS sieht.
Die Saison 25/26 von Harvey Elliott:
- Spiele: 9
- Spielminuten: 277
- Tore: 1
- Assists: 0