Der beste Spieler der U21-EM musste sogar schon weinen! Bei Harvey Elliotts dramatischem Absturz zeigt sich die ganze Perversität des Profigeschäfts

"Es war sehr schwierig. Zuerst die Entscheidung, den Verein zu verlassen und dann noch, den besten Verein zu finden", sagte Elliott nach seinem Wechsel: "Das Wichtigste für mich war, zu spielen. Ich muss in einem Team sein, in dem ich regelmäßig Minuten bekomme. Egal, ob ich in der Startelf stehe oder von der Bank komme. Einfach das Gefühl zu haben, dass ich mit dem Wissen in den Spieltag gehe, dass ich spielen werde."

Ein paar Monate später klang Emery zuletzt so: "Das Problem mit Harvey ist, dass er ausgeliehen ist und wir ihn kaufen müssen, wenn er Spiele bestreitet. Wir haben vor zwei Monaten entschieden, dass wir nicht davon überzeugt sind, ihn zu verpflichten und das dafür erforderliche Geld ausgeben. Das ist weder für uns noch für ihn gut, aber so ist das im Fußball." Schon zuvor kündigte der Spanier an, Elliott werde "definitiv keinen festen Vertrag bei uns bekommen".

Eindeutiger geht es kaum. Doch wie geht es nun für Elliott weiter? Sein großes Problem mit Blick auf die unmittelbare Zukunft: Da er zum Saisonstart bereits in zwei Pflichtspielen sieben Minuten für Liverpool absolvierte, darf er angesichts der geltenden Regularien nicht mehr für einen dritten europäischen Verein spielen. Elliott muss entweder bleiben und wird maximal noch vier Partien bestreiten oder es geht zurück an die Mersey.