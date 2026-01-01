"Lässt das Unmögliche leicht aussehen": Legende von Real Madrid findet Lionel Messi besser als Cristiano Ronaldo

Messi und Ronaldo lieferten sich viele Jahre lang epische Duelle auf dem Platz und auch im Kampf um die größten individuellen Auszeichnungen. Zusammen gewannen sie 13 Ballons d'Or und prägten mit ihrer Rivalität fast zwei Jahrzehnte.

Der Argentinier und auch CR7 sind aktuell immer noch in Top-Form. Messi hat seinen Vertrag beim MLS-Cup-Sieger Inter Miami bis 2028 verlängert. Ronaldo steht indes noch bis 2027 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag.