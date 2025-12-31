Beim spanischen Meister FC Barcelona werden 2026 Präsidentschaftswahlen abgehalten. Einer der Präsidentschaftskandidaten ist Marc Ciria. Dieser hatte bereits angekündigt, er werde "alles tun, was nötig ist", um Lionel Messi zu Barca zurückzuholen. Nun hat er seine Pläne mit La Pulga konkretisiert.
"Es geht nicht darum, gemeinsam zu grillen": Präsidentschaftskandidat hat konkreten Plan für sensationelle Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona
"Leo Messi ist weltweit bekannt. Die Wahrheit ist, dass er beneidenswert ist. Wir sollten uns vieles von ihm abschauen, denn er hat auf allen Ebenen erstklassige Fachleute um sich", sagte Ciria der spanischen Zeitung Sport.
Er führte aus: "Es geht also nicht darum, gemeinsam zu grillen, sondern darum, ein konkretes Projekt vorzuschlagen, in dem Leo Messi ein strategischer Partner für den Verein ist. Das Umfeld und die Menschen, die mit Leo Messi entscheiden, haben ein Projekt für ihn, damit er ein strategischer Partner in allen Bereichen wird, in denen wir dringend unsere Einnahmen steigern müssen."
Ciria nannte dafür ein Beispiel: "Nur eine Tatsache: Wir erzielen Einnahmen in Höhe von 994 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2017/18, mit dem für mich schlechtesten Vorstand in der Geschichte des Vereins, haben wir 990 Millionen Euro erzielt. Wenn ich nur die Inflation und die Lebenshaltungskosten berücksichtige, sollte Barca heute Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erzielen."
Ciria weiter: "Entweder wir erkennen, dass Leo Messi nicht nur für heute, sondern für die Zukunft des Vereins und zum Schutz und Erhalt des Eigentumsmodells von strategischer Bedeutung ist oder wir verstehen die Welt des Sports nicht."
- Getty Images Sport
Ciria will Messi nach Barcelona zurückholen
Ciria wurde auch gefragt, ob er versuchen würde, Messi als Spieler zurückzuholen. Seine Antwort: "Ich würde mich sehr freuen, wenn Leo Messi sich als Spieler des FC Barcelona verabschieden würde, aber wenn das nicht möglich ist, dann sollte er dies als institutionelle und kommerzielle Persönlichkeit tun, die uns die Ressourcen verschafft, die wir brauchen."
Neben dem Spanier gehen auch der aktuelle Präsident Joan Laporta sowie Victor Font und Xavi Vilajoana ins Rennen um den Präsidentschaftsposten. Der Finanzier Ciria versprach zuletzt, die schwere finanzielle Schieflage des Vereins verbessern zu wollen und möchte den Mitgliedern mehr Mitspracherecht einräumen.
Ciria wurde bereits kürzlich während einer Frage-und-Antwort-Runde mit Vereinsmitgliedern zu Messi befragt und antwortete: "Wir haben bereits 2021 gesagt, dass er sportlich gesehen die beste Brücke zwischen den Generationen und ein wirtschaftlicher Motor ist. Wir brauchen Leo Messi und werden alles tun, um ihn zurückzuholen."
- Getty
Ciri verrät, wie viel Messis Rückkehr wert wäre
Er fügte hinzu, dass eine einzige Saison von Messi im Camp Nou dem Verein 200 Millionen Euro einbringen würde: "Ich spreche von Messi als unverzichtbar in dem Sinne, dass er strukturell wichtig ist, wenn wir wollen, dass Barca seine Mitgliederbeteiligung beibehält, denn die Einnahmensteigerung, die diese Vereinbarung mit sich bringen würde, ist unerlässlich. Eine Vereinbarung mit Messi ist für Barca fast lebenswichtig."
Der 38-jährige Messi hat kürzlich einen Dreijahresvertrag bei Inter Miami in der MLS bis 2028 unterschrieben. Ein Wechsel zu Hansi Flicks aktueller Barca-Mannschaft scheint deshalb derzeit ausgeschlossen. Messi hat jedoch wiederholt seinen Wunsch geäußert, nach Ablauf seines Vertrags in der MLS eines Tages zum FC Barcelona zurückkehren zu wollen, um dort mit seiner Familie zu leben.
Lionel Messi: Statistiken bei Barcelona
- Pflichtspiele: 778
- Tore: 672
- Vorlagen: 303
- Gelbe Karten: 81
- Rote Karten: 1