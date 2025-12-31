"Es geht nicht darum, gemeinsam zu grillen": Präsidentschaftskandidat hat konkreten Plan für sensationelle Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona

"Leo Messi ist weltweit bekannt. Die Wahrheit ist, dass er beneidenswert ist. Wir sollten uns vieles von ihm abschauen, denn er hat auf allen Ebenen erstklassige Fachleute um sich", sagte Ciria der spanischen Zeitung Sport.

Er führte aus: "Es geht also nicht darum, gemeinsam zu grillen, sondern darum, ein konkretes Projekt vorzuschlagen, in dem Leo Messi ein strategischer Partner für den Verein ist. Das Umfeld und die Menschen, die mit Leo Messi entscheiden, haben ein Projekt für ihn, damit er ein strategischer Partner in allen Bereichen wird, in denen wir dringend unsere Einnahmen steigern müssen."

Ciria nannte dafür ein Beispiel: "Nur eine Tatsache: Wir erzielen Einnahmen in Höhe von 994 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2017/18, mit dem für mich schlechtesten Vorstand in der Geschichte des Vereins, haben wir 990 Millionen Euro erzielt. Wenn ich nur die Inflation und die Lebenshaltungskosten berücksichtige, sollte Barca heute Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erzielen."

Ciria weiter: "Entweder wir erkennen, dass Leo Messi nicht nur für heute, sondern für die Zukunft des Vereins und zum Schutz und Erhalt des Eigentumsmodells von strategischer Bedeutung ist oder wir verstehen die Welt des Sports nicht."