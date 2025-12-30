"Bin fast in Ohnmacht gefallen": Teamkollege packt über Lionel Messi aus

Bright habe Messi als einen "sehr bescheidenen Menschen mit einer unglaublichen Ausstrahlung" kennengelernt: "Er stellte sich wie jeder andere auch vor. Er ist ein Anführer auf und neben dem Platz. Vor den Spielen findet er immer die richtigen Worte, um uns zu motivieren. Ein vorbildlicher Profi mit einer obsessiven Liebe zum Detail."

Abseits des Platzes sei Messi "ein ruhiger Junge, aber auf dem Spielfeld verwandelt er sich in ein Tier. Mit 38 Jahren und nach allem, was er gewonnen hat, will er selbst im Training niemals verlieren. In der Umkleidekabine hat er ein sehr gutes Verhältnis zum gesamten Team".