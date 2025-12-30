"Ich erinnere mich, dass ich fast in Ohnmacht gefallen wäre, als ich ihn zum ersten Mal sah, obwohl ich mich mental darauf vorbereitet hatte, bevor er kam", sagte Bright in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. Der heute 24-jährige Italiener wechselte 2020 vom italienischen Amateurklub Arconatese in die USA, wo er zunächst Collage-Fußball spielte. Im Dezember 2023 draftete ihn schließlich Inter Miami, ein halbes Jahr zuvor war Messi ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen.
"Bin fast in Ohnmacht gefallen": Teamkollege packt über Lionel Messi aus
Bright habe Messi als einen "sehr bescheidenen Menschen mit einer unglaublichen Ausstrahlung" kennengelernt: "Er stellte sich wie jeder andere auch vor. Er ist ein Anführer auf und neben dem Platz. Vor den Spielen findet er immer die richtigen Worte, um uns zu motivieren. Ein vorbildlicher Profi mit einer obsessiven Liebe zum Detail."
Abseits des Platzes sei Messi "ein ruhiger Junge, aber auf dem Spielfeld verwandelt er sich in ein Tier. Mit 38 Jahren und nach allem, was er gewonnen hat, will er selbst im Training niemals verlieren. In der Umkleidekabine hat er ein sehr gutes Verhältnis zum gesamten Team".
- IMAGN
Bright und Messi gewannen die MLS
In der abgelaufenen Saison gewannen Bright und Messi gemeinsam die MLS. In einem spannenden Finale setzten sie sich 3:1 gegen Thomas Müllers Vancouver Whitecaps durch. Messi lieferte dabei zwei Assists, Bright wurde in der Schlussphase eingewechselt.
Insgesamt lieferte Messi in 49 Pflichtspielen 43 Tore und 26 Assists. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2028. Die nächste MLS-Saison beginnt Ende Februar. Miami startet am 22. mit einem Spiel gegen den Los Angeles FC.
- Getty
Lionel Messi: Seine Leistungsdaten 2025
- MLS: 34 Spiele, 35 Tore, 23 Assists
- Leagues Cup: 4 Spiele, 2 Tore, 2 Assists
- Champions Cup: 7 Spiele, 5 Tore, 1 Assists
- Klub-WM: 4 Spiele, 1 Tor, 0 Assists