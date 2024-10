Kurioser Spitzname: Ein Spieler des FC Barcelona "wird in der Kabine Kimmich genannt"

Seit dem Sommer ist mit Hansi Flick ein Ex-Bayern-Coach der Barcelona-Trainer. Ein Journalist zieht ein Zwischenfazit.

Juanma Romero ist Fan des FC Barcelona und Sportreporter. Im Interview erklärt er Hansi Flicks erfolgreichen Start bei Bayerns CL-Gegner. Außerdem spricht Romero über Flicks Öffentlichkeitsarbeit, fordert Konkurrenz für Marc-André ter Stegen, schwärmt von Barças Fake-Kimmich - und träumt vom echten.

Am Mittwoch empfängt Flick mit dem FC Barcelona in der Champions League seinen Ex-Klub FC Bayern. Beide Mannschaften sind stark in die Saison gestartet und führen ihre nationalen Ligen an.

Journalist Romero kommt aus Spanien, lebt aber schon seit vielen Jahren in Deutschland. Aktuell betreibt er den Team Barça Podcast. In der Vergangenheit berichtete er unter anderem für die spanischen Medien Sport und Claro Sports und arbeitete außerdem für die DFL.