Marc Guehi gilt dem Vernehmen nach als einer der Wunschspieler des FC Bayern München. Wie The Athletic nun berichtet, hätte der Innenverteidiger von Crystal Palace aber schon im vergangenen Sommer an die Isar wechseln sollen.
Jetzt soll er ablösefrei kommen: FC Bayern München arbeitete im Sommer offenbar vergeblich an spektakulärem Transfer
WAS IST PASSIERT?
Demnach hätte sich der deutsche Rekordmeister in der abgelaufenen Wechselperiode mit Guehi bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen befunden. Ein Transfer sei letztlich aber auf der Zielgeraden gescheitert, weil kein Abnehmer für Min-Jae Kim gefunden wurde. Der Südkoreaner hat inzwischen seinen Stammplatz an Jonathan Tah verloren.
Guehi wäre aber nach übereinstimmenden Medienberichten auch beinahe beim FC Liverpool gelandet. Sogar der obligatorische Medizincheck soll bereits über die Bühne gegangen sei, auch ein Abschiedsvideo wurde angeblich schon abgedreht. Palace-Coach Oliver Glasner soll sich letztlich aber quergestellt haben, da kein geeigneter Ersatz hätte verpflichtet werden können. Kurzzeitig hatte es sogar Gerüchte über eine Rücktrittsdrohung des Österreichers gegeben, die er hinterher jedoch dementierte.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Im Winter wird das Guehi-Thema jedoch wieder heiß. Der englische Nationalspieler darf nämlich ab dem 1. Januar offiziell mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison verhandeln, weil sein Vertrag bei den Eagles ausläuft.
Darüber wissen selbstredend auch Liverpool und die Bayern Bescheid, die beide weiterhin starkes Interesse an einer Verpflichtung zeigen sollen. In München wurden wohl zudem bereits erste Schritte eingeleitet. Nach Informationen der Sport Bild soll sich Sportdirektor Christoph Freund kürzlich bei Glasner über die aktuelle Situation erkundigt haben, während Sportvorstand Max Eberl bereits Gespräche mit Guehis Umfeld geführt habe.
Die Bayern könnten im Sommer durchaus Bedarf im Abwehrzentrum haben. Während Kim weiterhin als Verkaufskandidat gilt, ist auch die Zukunft von Dayot Upamecano unklar. Der Franzose befindet sich ebenfalls in seinem letzten Vertragsjahr. Während der FCB auf eine Verlängerung hofft und pocht, wurde jedoch noch keine Einigung in der Gehaltsfrage erzielt. Die Upamecano-Seite soll deutlich mehr fordern, als ihr bislang geboten wurde.
WUSSTEST DU DAS?
Einen ähnlichen Fall gibt es in Liverpool, wo Ibrahima Konate ablösefrei wechseln könnte. Insbesondere Real Madrid soll großes Interesse an dem ehemaligen Leipziger zeigen - allerdings auch an Upamecano und Guehi. Denn auch bei den Königlichen wird sich in der Innenverteidigung womöglich einiges ändern. David Alaba und Antonio Rüdiger sind nach aktuellem Stand im Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben. Ein Dominoeffekt in Europas Elite ist also vorprogrammiert.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Guehi gehört bei Crystal Palace derweil zu den absoluten Leistungsträgern. Der 25-Jährige ist nicht nur Kapitän, sondern auch absoluter Dauerbrenner. In 16 von 16 möglichen Einsätzen stand er nur einmal nicht über 90 Minuten auf dem Platz. Darüber hinaus verbuchte er bereits einen Treffer und zwei Assists.