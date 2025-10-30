Jetzt soll er ablösefrei kommen: FC Bayern München arbeitete im Sommer offenbar vergeblich an spektakulärem Transfer

Im Winter wird das Guehi-Thema jedoch wieder heiß. Der englische Nationalspieler darf nämlich ab dem 1. Januar offiziell mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison verhandeln, weil sein Vertrag bei den Eagles ausläuft.

Darüber wissen selbstredend auch Liverpool und die Bayern Bescheid, die beide weiterhin starkes Interesse an einer Verpflichtung zeigen sollen. In München wurden wohl zudem bereits erste Schritte eingeleitet. Nach Informationen der Sport Bild soll sich Sportdirektor Christoph Freund kürzlich bei Glasner über die aktuelle Situation erkundigt haben, während Sportvorstand Max Eberl bereits Gespräche mit Guehis Umfeld geführt habe.

Die Bayern könnten im Sommer durchaus Bedarf im Abwehrzentrum haben. Während Kim weiterhin als Verkaufskandidat gilt, ist auch die Zukunft von Dayot Upamecano unklar. Der Franzose befindet sich ebenfalls in seinem letzten Vertragsjahr. Während der FCB auf eine Verlängerung hofft und pocht, wurde jedoch noch keine Einigung in der Gehaltsfrage erzielt. Die Upamecano-Seite soll deutlich mehr fordern, als ihr bislang geboten wurde.