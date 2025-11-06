Nur noch ein Konkurrent: FC Bayern liefert sich angeblich Duell um Marc Guehi von Crystal Palace

Real interessiere sich seinerseits ebenfalls für zwei nach der Saison ablösefreie Innenverteidiger: Liverpools Ibrahima Konate und Bayerns Dayot Upamecano. Die beiden Klubs würden im Falle eines Abgangs einen hochklassigen Ersatz benötigen - und der wäre dann Marc Guehi. Mit Upamecano sollen die Königlichen bereits eine mündliche Einigung erzielt haben.

Dem Bericht zufolge haben die Reds aktuell im Werben um den 25-Jährigen bessere Karten als der deutsche Rekordmeister, für den angeblich die Verlängerung mit Upamecano die erste Option ist. Sollte sich der Abgang des Franzosen abzeichnen, müssten die Münchner allerdings darauf vorbereitet sein, um schnell reagieren zu können.