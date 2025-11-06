Im Rennen um Marc Guehi von Crystal Palace sind angeblich nur noch zwei Vereine verblieben - der FC Bayern München und der FC Liverpool. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach habe sich Real Madrid aus dem Poker um den englischen Nationalspieler zurückgezogen, der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben ist.
Nur noch ein Konkurrent: FC Bayern liefert sich angeblich Duell um Marc Guehi von Crystal Palace
Real Madrid will offenbar lieber Konate oder Upamecano
Real interessiere sich seinerseits ebenfalls für zwei nach der Saison ablösefreie Innenverteidiger: Liverpools Ibrahima Konate und Bayerns Dayot Upamecano. Die beiden Klubs würden im Falle eines Abgangs einen hochklassigen Ersatz benötigen - und der wäre dann Marc Guehi. Mit Upamecano sollen die Königlichen bereits eine mündliche Einigung erzielt haben.
Dem Bericht zufolge haben die Reds aktuell im Werben um den 25-Jährigen bessere Karten als der deutsche Rekordmeister, für den angeblich die Verlängerung mit Upamecano die erste Option ist. Sollte sich der Abgang des Franzosen abzeichnen, müssten die Münchner allerdings darauf vorbereitet sein, um schnell reagieren zu können.
Rücktrittsdrohung von Glasner bringt die Transferwende bei Guehi
Guehi wäre bereits um ein Haar im Sommer nach Liverpool gewechselt. Die Klubs waren sich bereits über den Transfer einig und auch der Spieler selbst hatte den Vertragsbedingungen zugestimmt. Nur Palace-Trainer Oliver Glasner hatte etwas dagegen und drohte englischen Medienberichten zufolge mit seinem sofortigen Rücktritt für den Fall, dass Guehi kurzfristig abgegeben wird.
Der Klub entschied sich dann um und machte mit Guehi weiter, auch wenn seitdem klar ist, dass der Spieler nach der Saison ablösefrei gehen wird, denn eine Verlängerung kam für Guehi angesichts der hochkarätigen Interessenten nicht mehr in Frage.
Marc Guehi in der Saison 2025/26 bei Crystal Palace
- Spiele: 17
- Spielminuten: 1501
- Tore: 1
- Assists: 2