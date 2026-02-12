Vor gut zwei Wochen gaben der FC Bayern München und Leon Goretzka offiziell bekannt, dass der Mittelfeldspieler den Klub nach Ablauf seines Vertrags im Sommer verlassen wird. Welche Destination der 31-Jährige anschließend ansteuert, ist derzeit offen. Ein Interessent möchte nun offenbar Fakten schaffen.
Kommt es zu einer schnellen Überraschung? Europäischer Top-Klub plant für Transfer von Bayerns Leon Goretzka offenbar "Blitzangriff"
Nach Informationen der italienischen Zeitung Corriere dello Sport drängt die AC Mailand darauf, den Transfer des ablösefreien Nationalspielers möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen. "Milan versucht einen Blitzangriff, um ihn ablösefrei zu verpflichten", lautet die Überschrift des entsprechenden Berichts.
Demnach sollen die Rossoneri bereits im Januar den Austausch mit Goretzkas Umfeld gesucht haben, um sich im Werben um den 67-maligen DFB-Akteur einen Vorsprung zu sichern.
- AFP
Mehrere Klubs wohl an Goretzka interessiert
Allerdings buhlt nicht nur Milan um die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers. Atletico Madrid gilt weiterhin als ernsthafter Kandidat, nachdem ein Wechsel im Winter nicht zustande gekommen war.
Darüber hinaus sollen mehrere Spitzenvereine aus der Premier League ihre Fühler ausgestreckt haben. Besonders konkret scheint das Interesse des FC Arsenal zu sein, der sich schon im Januar mit einem kurzfristigen Angebot eingeschaltet haben soll.
Goretzka hat einen schweren Stand unter Kompany
Goretzka hatte schon nach der Ankunft von Trainer Vincent Kompany keinen Platz mehr im Team, wie der Belgier kürzlich selbst zugegeben hat. "Ich musste am Anfang mit Leon sprechen und wir haben ihm vor 18 Monaten klar gesagt, dass es für ihn bei Bayern keinen Platz mehr gibt", verriet Kompany im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen den Hamburger SV (2:2) bei Sky.
Vor allem zu Beginn hatte Goretzka unter Kompany einen schweren Stand, kämpfte sich in der Hinrunde der Saison 2024/25 jedoch Schritt für Schritt zurück in die Startelf - und sogar zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Laut der Bild lehnte er in jenem Winter alle Transferangebote von Manchester United, Inter Mailand und der AS Monaco ab.
"Dann war die Transferperiode irgendwann vorbei, wir haben gesprochen und dann war alles wieder auf Null. Und er hat immer gekämpft, auch wenn er nicht gespielt hat. Letztlich war es eine positive Geschichte, auch für die Mannschaft. Denn es hat gezeigt, dass man in wichtigen Momenten dabei sein kann, auch wenn man am Anfang hinten dran ist. Diese Rolle erwarte ich auch jetzt noch weiterhin von ihm", erklärte Kompany.
- Getty
Bayern lehnt angeblich alle Anfragen für Aseko ab
Derweil laufen beim FC Bayern offenbar bereits konkrete Planungen für die Zeit nach Goretzka. Wie die Abendzeitung berichtete, wollen die Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger nicht tief in die Tasche greifen, sondern auf eine interne Lösung setzen, die jedoch zumindest eine kleine Ablösesumme kosten wird.
Im Mittelpunkt steht dabei Noel Aseko. Der 20-Jährige ist aktuell an Hannover 96 verliehen und hat sich dort in der 2. Bundesliga rasch etabliert. Laut Abendzeitung planen die Münchner fest mit dem zentralen Mittelfeldspieler für die kommende Saison.
Aseko hat sich mit konstant starken Leistungen nicht nur bei Hannover, sondern auch auf nationaler Ebene empfohlen. Der U21-Nationalspieler soll inzwischen das Interesse mehrerer Klubs aus dem In- und Ausland geweckt haben - darunter Vereine aus England, Spanien, Belgien und der Türkei. Nach AZ-Informationen seien jedoch sämtliche Anfragen von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund umgehend abgelehnt worden.
Leon Goretzkas Statistiken in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 29
- Tore: 1
- Vorlagen: 0