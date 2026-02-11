Goal.com
Dank Rückkaufklausel: FC Bayern will für Nachfolger von Leon Goretzka wohl weniger als zwei Millionen Euro ausgeben

Bei den Planungen des Rekordmeisters für die kommende Saison spielt wohl auch ein Talent eine Rolle, das aktuell verliehen ist.

Beim FC Bayern München laufen offenbar bereits konkrete Planungen für die Zeit nach Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler wird den Rekordmeister im kommenden Sommer verlassen. Wie die Abendzeitung berichtet, wollen die Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger nicht tief in die Tasche greifen, sondern auf eine interne Lösung setzen, die jedoch zumindest eine kleine Ablösesumme kosten wird.

Im Mittelpunkt steht dabei Noel Aseko. Der 20-Jährige ist aktuell an Hannover 96 verliehen und hat sich dort in der 2. Bundesliga rasch etabliert. Laut Abendzeitung planen die Münchner fest mit dem zentralen Mittelfeldspieler für die kommende Saison.

    Bayern lehnt angeblich alle Anfragen für Aseko ab

    Aseko hat sich mit konstant starken Leistungen nicht nur bei Hannover, sondern auch auf nationaler Ebene empfohlen. Der U21-Nationalspieler soll inzwischen das Interesse mehrerer Klubs aus dem In- und Ausland geweckt haben – darunter Vereine aus England, Spanien, Belgien und der Türkei. Nach AZ-Informationen seien jedoch sämtliche Anfragen von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund umgehend abgelehnt worden.

    Bayern kassiert erst eine Million und zahlt dann 2,4 Millionen

    Besonders interessant ist die finanzielle Komponente des möglichen Deals. Hannover 96 verfügt über eine Kaufoption in Höhe von rund einer Million Euro, die der Zweitligist bis Ende April ziehen muss. Der FC Bayern wiederum besitzt eine vertraglich fixierte Rückkaufklausel, die bei etwa 2,4 Millionen Euro liegen soll. Damit könnten die Münchner ihren eigenen Spieler für eine vergleichsweise geringe Summe zurückholen – trotz eines Marktwerts, der inzwischen auf rund sechs Millionen Euro geschätzt wird.

  • Noel Aseko: Günstiger Ersatz für Leon Goretzka

    Sollte der Plan wie vorgesehen umgesetzt werden, würde Aseko ab Sommer Teil des Profikaders sein und den Platz von Goretzka einnehmen. Für den FC Bayern wäre das ein bemerkenswerter Transfer: ein positionsgetreuer Ersatz aus den eigenen Reihen – und das für deutlich weniger als zwei Millionen Euro.

  • Die Zahlen von Noel Aseko in der Saison 25/26:

    • 22 Spiele
    • 1484 Spielminuten
    • 3 Tore
    • 4 Assists
