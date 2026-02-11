Dank Rückkaufklausel: FC Bayern will für Nachfolger von Leon Goretzka wohl weniger als zwei Millionen Euro ausgeben

Beim FC Bayern München laufen offenbar bereits konkrete Planungen für die Zeit nach Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler wird den Rekordmeister im kommenden Sommer verlassen. Wie die Abendzeitung berichtet, wollen die Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger nicht tief in die Tasche greifen, sondern auf eine interne Lösung setzen, die jedoch zumindest eine kleine Ablösesumme kosten wird.

Im Mittelpunkt steht dabei Noel Aseko. Der 20-Jährige ist aktuell an Hannover 96 verliehen und hat sich dort in der 2. Bundesliga rasch etabliert. Laut Abendzeitung planen die Münchner fest mit dem zentralen Mittelfeldspieler für die kommende Saison.