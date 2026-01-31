"Gibt beim FC Bayern keinen Platz mehr": Vincent Kompany verrät brisante Details zu Unterredung mit Leon Goretzka

"Ich musste am Anfang mit Leon sprechen und wir haben ihm vor 18 Monaten klar gesagt, dass es für ihn bei Bayern keinen Platz mehr gibt", verriet Kompany im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen den Hamburger SV am Samstagnachmittag bei Sky.

Vor allem zu Beginn hatte Goretzka unter Kompany einen schweren Stand, kämpfte sich in der Hinrunde der Saison 2024/25 jedoch Schritt für Schritt zurück in die Startelf - und sogar zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Laut der Bild lehnte er in jenem Winter alle Transferangebote von Manchester United, Inter Mailand und der AS Monaco ab.

"Dann war die Transferperiode irgendwann vorbei, wir haben gesprochen und dann war alles wieder auf Null. Und er hat immer gekämpft, auch wenn er nicht gespielt hat. Letztlich war es eine positive Geschichte, auch für die Mannschaft. Denn es hat gezeigt, dass man in wichtigen Momenten dabei sein kann, auch wenn man am Anfang hinten dran ist. Diese Rolle erwarte ich auch jetzt noch weiterhin von ihm", erklärte Kompany.