Leon Goretzka wird den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Dabei hatte er eigentlich schon nach der Ankunft von Trainer Vincent Kompany keinen Platz mehr im Team, wie der Belgier selbst zugegeben hat.
"Gibt beim FC Bayern keinen Platz mehr": Vincent Kompany verrät brisante Details zu Unterredung mit Leon Goretzka
"Ich musste am Anfang mit Leon sprechen und wir haben ihm vor 18 Monaten klar gesagt, dass es für ihn bei Bayern keinen Platz mehr gibt", verriet Kompany im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen den Hamburger SV am Samstagnachmittag bei Sky.
Vor allem zu Beginn hatte Goretzka unter Kompany einen schweren Stand, kämpfte sich in der Hinrunde der Saison 2024/25 jedoch Schritt für Schritt zurück in die Startelf - und sogar zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Laut der Bild lehnte er in jenem Winter alle Transferangebote von Manchester United, Inter Mailand und der AS Monaco ab.
"Dann war die Transferperiode irgendwann vorbei, wir haben gesprochen und dann war alles wieder auf Null. Und er hat immer gekämpft, auch wenn er nicht gespielt hat. Letztlich war es eine positive Geschichte, auch für die Mannschaft. Denn es hat gezeigt, dass man in wichtigen Momenten dabei sein kann, auch wenn man am Anfang hinten dran ist. Diese Rolle erwarte ich auch jetzt noch weiterhin von ihm", erklärte Kompany.
- Getty
Bayern verkündet Trennung von Leon Goretzka
Goretzkas Zeit in München wird im Sommer enden, wenn auch sein Vertrag ausläuft. "Wir haben mit ihm in den vergangenen Wochen immer wieder gesprochen, jeder weiß, dass sein Vertrag ausläuft. Durch diese Dynamik, die nun gekommen ist, haben wir das nochmal intensiviert und ganz offen mit ihm gesprochen. Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka vorbei sein. Er wird dann nach acht sehr erfolgreichen Jahren beim FC Bayern einen anderen Weg einschlagen", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zuletzt.
Sky hatte zuvor berichtet, dass Goretzka persönlich ein Angebot von Atletico Madrid abgelehnt habe. Zwar hätten die Münchner grundsätzlich zugestimmt, ihn im Winter mit einer moderaten Ablöse ziehen zu lassen - die endgültige Entscheidung lag jedoch allein beim 30-Jährigen, wie er später selbst in einem Social-Media-Statement bestätigte: "Die vergangenen Tage waren turbulenter als ich es erwartet hätte. So sehr ich mich auch geehrt vom Interesse anderer internationaler Top-Klubs gefühlt habe, habe ich die Entscheidung getroffen, die Saison beim FC Bayern zu beenden."
Im Sommer könnte Goretzka erneut bei Atletico ins Blickfeld rücken. Doch auch die AC Mailand und Tottenham Hotspur sollen zu den Interessenten am Mittelfeldspieler zählen.
Leon Goretzka: Statistiken in 2025/26
- 27 Pflichtspiele, 1 Tor, null Vorlagen