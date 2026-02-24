Wie The Athletic berichtet, befindet sich der 34-jährige Stürmer aus Frankreich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Orlando City über einen Wechsel noch in diesem Winter. In der MLS ist das Transferfenster bis zum 26. März geöffnet.
Dicke Transfer-Überraschung! Blitz-Abschied von Antoine Griezmann bei Atletico Madrid bahnt sich offenbar an
Griezmann bei Atletico Madrid oft nur noch von der Bank
Griezmanns aktueller Vertrag bei Atletico läuft bis 2027. In der aktuellen Saison kommt er zwar in fast jedem Spiel zum Einsatz, oft aber nur von der Bank - wobei er zuletzt auch wieder vermehrt in der Startelf stand. Insgesamt gelangen Griezmann in dieser Saison in 35 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists. Im Januar musste er kurzzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung passen.
Griezmann kokettierte bereits mehrmals damit, seine erfolgreiche Karriere in den USA ausklingen zu lassen. "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist", sagte er beispielsweise im November. In Orlando bestünde die Möglichkeit auf einen Vertrag als Designated Player, was ihm ein Salär oberhalb der normalen Gehaltsobergrenze ermöglichen würde.
Orlando schaffte es in der vergangenen Saison nur knapp in die Playoffs, scheiterte dort aber direkt an Chicago Fire. In die aktuelle Spielzeit startete die Franchise in der Nacht auf Sonntag mit einer 1:2-Pleite gegen die New York Red Bulls. Ehemalige Stars stehen aktuell keine in Orlandos Kader.
Antoine Griezmann gewann nie die Primera Division
Griezmann stammt aus der Jugend von Real Sociedad San Sebastian. Unterbrochen von einem zweijährigen Intermezzo beim FC Barcelona (2019 bis 2021) spielt er seit 2014 für Atletico. Dort gelangen ihm bis dato in 480 Spielen 210 Tore und 95 Vorlagen. Die beiden jüngsten Meistertitel 2014 und 2021 verpasste er aber jeweils genau, auch mit Barca gewann er die Primera Division nie.
Griezmanns größter Erfolg ist der WM-Titel 2018 mit der französischen Nationalmannschaft, aus der er nach der EM 2024 zurücktrat.
Antoine Griezmann: Seine Stationen im Profifußball
- 2009 bis 2014: Real Sociedad
- 2014 bis 2019: Atletico Madrid
- 2019 bis 2021: FC Barcelona
- seit 2021: Atletico Madrid