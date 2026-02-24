Dicke Transfer-Überraschung! Blitz-Abschied von Antoine Griezmann bei Atletico Madrid bahnt sich offenbar an

Griezmanns aktueller Vertrag bei Atletico läuft bis 2027. In der aktuellen Saison kommt er zwar in fast jedem Spiel zum Einsatz, oft aber nur von der Bank - wobei er zuletzt auch wieder vermehrt in der Startelf stand. Insgesamt gelangen Griezmann in dieser Saison in 35 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists. Im Januar musste er kurzzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung passen.

Griezmann kokettierte bereits mehrmals damit, seine erfolgreiche Karriere in den USA ausklingen zu lassen. "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist", sagte er beispielsweise im November. In Orlando bestünde die Möglichkeit auf einen Vertrag als Designated Player, was ihm ein Salär oberhalb der normalen Gehaltsobergrenze ermöglichen würde.

Orlando schaffte es in der vergangenen Saison nur knapp in die Playoffs, scheiterte dort aber direkt an Chicago Fire. In die aktuelle Spielzeit startete die Franchise in der Nacht auf Sonntag mit einer 1:2-Pleite gegen die New York Red Bulls. Ehemalige Stars stehen aktuell keine in Orlandos Kader.