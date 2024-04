FC Bayern München vs. Real Madrid live: Kommentator, Experten und Co-Kommentator bei Amazon Prime

FC Bayern München gegen Real Madrid wird am Dienstag live bei Prime übertragen. Wer sind die Kommentatoren und Experten?

Flutlicht, Allianz-Arena, Champions League: Am Dienstagabend wartet in München ein ganz besonderes Spiel auf uns. Der FC Bayern München hat Real Madrid zum Halbfinalhinspiel in der Champions League zu Gast, um 21 Uhr pfeift Schiedsrichter Clément Turpin die Partie an.

Wer live dabei sein will, muss bei Prime einschalten. Der Streamingdienst zeigt das Duell der Bayern mit den Königlichen nämlich live und exklusiv. Die Vorberichte beginnen am Dienstag bereits um 20 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn.

Und bei Prime ist auch rund um die Partie höchste Qualität geboten, was Kommentator, Moderator, Co-Kommentator und Experten angeht. Den Überblick zum Team für die Übertragung von Bayern vs. Real Madrid gibt es jetzt.