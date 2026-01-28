Goal.com
Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
"Keine weitverbreitete Meinung": Liverpools Trainer Arne Slot bringt Reds-Fans mit Aussage zum Gewinn der Premier League in der Vorsaison gegen sich auf

Mit seinen Aussagen eckt der niederländische Coach zuletzt immer öfter bei den eigenen Anhängern an. So auch am Dienstag.

Liverpools Trainer Arne Slot hat mit einer Aussage während seiner Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit Qarabag für Kopfschütteln bei den Reds-Fans gesorgt. Der niederländische Coach steht aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse des Premier-League-Titelverteidigers ohnehin schon seit längerem unter Beschuss.

    Arne Slot mit steiler These zum Premier-League-Titel

    Slot blickte auf die vergangene Saison zurück, als die Reds in der Liga den Titel holten, in der Champions League allerdings schon im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren zogen. Der Niederländer verband die beiden Wettbewerbe in seiner Aussage: "Auch dies wird wieder keine weitverbreitete Meinung sein, aber vielleicht haben wir die Liga in der letzten Saison gewonnen, weil wir gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen sind. Wir hatten danach immer eine Woche Zeit, uns auf die Ligaspiele vorzubereiten." Die weggefallene Zusatzbelastung machte Slot also für die Meisterschaft mitverantwortlich - und brachte damit Teile der Fans wieder gegen sich auf. 

    Wütende Fans reagieren auf Slot-These

    Die Liverpool-Fans feuerten zurück, darunter @tdavid22_, der auf X schrieb: "Nach den PSG-Spielen waren wir in der Liga beschissen. Wir haben den Titel nur wegen der ersten Saisonhälfte geholt."

    @NeilLfc_5 fügte hinzu: "Er gibt offen zu, dass er nicht mehrere Wettbewerbe gleichzeitig managen kann. Wie können die Leute ihn da noch verteidigen? Das ist verdammt peinlich."

    Auch @YNWA1980 zeigte sich enttäuscht von Slots Äußerungen und forderte ebenfalls seine Entlassung: "Wir haben doch die Liga mit 14 Punkten Vorsprung angeführt? PSG, tiefer Block und zwei Meistertitel in 30 Jahren: Slot wiederholt sich ständig. Er hat nur fünf Siege seit September: Zeit, zu gehen!“

    Die Kritik ging weiter, @Fade_Cob2 fügte hinzu: "Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen zweistelligen Vorsprung. Holt Alonso!“

    Und @Samb37153 sagte: "Wir haben die Liga gewonnen, weil PSG uns rausgeworfen hat? Er hat den Verstand verloren."

  • Die nächsten Spiele des FC Liverpool:

    • 28.01., 21 Uhr: Liverpool - Qarabag
    • 31.01., 21 Uhr: Liverpool - Newcastle
    • 08.02., 17.30 Uhr: Liverpool - Manchester City
    • 11.02., 21.15 Uhr: Sunderland - Liverpool
