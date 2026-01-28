Liverpools Trainer Arne Slot hat mit einer Aussage während seiner Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit Qarabag für Kopfschütteln bei den Reds-Fans gesorgt. Der niederländische Coach steht aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse des Premier-League-Titelverteidigers ohnehin schon seit längerem unter Beschuss.
"Keine weitverbreitete Meinung": Liverpools Trainer Arne Slot bringt Reds-Fans mit Aussage zum Gewinn der Premier League in der Vorsaison gegen sich auf
Arne Slot mit steiler These zum Premier-League-Titel
Slot blickte auf die vergangene Saison zurück, als die Reds in der Liga den Titel holten, in der Champions League allerdings schon im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren zogen. Der Niederländer verband die beiden Wettbewerbe in seiner Aussage: "Auch dies wird wieder keine weitverbreitete Meinung sein, aber vielleicht haben wir die Liga in der letzten Saison gewonnen, weil wir gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen sind. Wir hatten danach immer eine Woche Zeit, uns auf die Ligaspiele vorzubereiten." Die weggefallene Zusatzbelastung machte Slot also für die Meisterschaft mitverantwortlich - und brachte damit Teile der Fans wieder gegen sich auf.
Wütende Fans reagieren auf Slot-These
Die Liverpool-Fans feuerten zurück, darunter @tdavid22_, der auf X schrieb: "Nach den PSG-Spielen waren wir in der Liga beschissen. Wir haben den Titel nur wegen der ersten Saisonhälfte geholt."
@NeilLfc_5 fügte hinzu: "Er gibt offen zu, dass er nicht mehrere Wettbewerbe gleichzeitig managen kann. Wie können die Leute ihn da noch verteidigen? Das ist verdammt peinlich."
Auch @YNWA1980 zeigte sich enttäuscht von Slots Äußerungen und forderte ebenfalls seine Entlassung: "Wir haben doch die Liga mit 14 Punkten Vorsprung angeführt? PSG, tiefer Block und zwei Meistertitel in 30 Jahren: Slot wiederholt sich ständig. Er hat nur fünf Siege seit September: Zeit, zu gehen!“
Die Kritik ging weiter, @Fade_Cob2 fügte hinzu: "Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen zweistelligen Vorsprung. Holt Alonso!“
Und @Samb37153 sagte: "Wir haben die Liga gewonnen, weil PSG uns rausgeworfen hat? Er hat den Verstand verloren."
Die nächsten Spiele des FC Liverpool:
- 28.01., 21 Uhr: Liverpool - Qarabag
- 31.01., 21 Uhr: Liverpool - Newcastle
- 08.02., 17.30 Uhr: Liverpool - Manchester City
- 11.02., 21.15 Uhr: Sunderland - Liverpool