"Er muss aufhören, …": Liverpool-Legende schickt Warnung an Trainer Arne Slot

Slot hatte nach dem klaren Erfolg die defensive Herangehensweise der Franzosen herausgestellt: "Gegen einen tiefen Block braucht man eine komplett andere Qualität. Da hat es nicht viel damit zu tun, was man vor dem Spiel vorbereitet. Man hat viel Ballbesitz, kommt ins letzte Drittel – und dann muss etwas passieren", sagte er bei TNT Sports.

Diese Aussagen kamen bei Gerrard nicht gut an: "Er muss aufhören, ständig über tiefe Blocks zu reden. Die gibt es bei Liverpool schon seit meiner Zeit und auch schon viele Jahre davor", ärgerte er sich. "So ist das nun mal: Die Gegner werden alles tun, um Liverpool zu stoppen. Der Schlüssel liegt darin, Lösungen zu finden. Du hast doch die Spieler dafür", sagte er in Richtung von Arne Slot.