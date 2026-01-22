Liverpools Legende Steven Gerrard hat sich kritisch zu den Kommentaren von Reds-Trainer Arne Slot nach dem 3:0-Auswärtssieg der Engländer in der Champions League bei Olympique Marseille geäußert.
"Er muss aufhören, …": Liverpool-Legende schickt Warnung an Trainer Arne Slot
Steven Gerrard über defensive Gegner: "So ist das nun mal"
Slot hatte nach dem klaren Erfolg die defensive Herangehensweise der Franzosen herausgestellt: "Gegen einen tiefen Block braucht man eine komplett andere Qualität. Da hat es nicht viel damit zu tun, was man vor dem Spiel vorbereitet. Man hat viel Ballbesitz, kommt ins letzte Drittel – und dann muss etwas passieren", sagte er bei TNT Sports.
Diese Aussagen kamen bei Gerrard nicht gut an: "Er muss aufhören, ständig über tiefe Blocks zu reden. Die gibt es bei Liverpool schon seit meiner Zeit und auch schon viele Jahre davor", ärgerte er sich. "So ist das nun mal: Die Gegner werden alles tun, um Liverpool zu stoppen. Der Schlüssel liegt darin, Lösungen zu finden. Du hast doch die Spieler dafür", sagte er in Richtung von Arne Slot.
Xabi Alonso wird als Slot-Nachfolger gehandelt
Nach einem exzellenten Saisonstart geriet Liverpool im Herbst in eine Krise. Aktuell sind die Reds in der Champions League als Vierter zwar auf Kurs direkte Qualifikation für das Achtelfinale, doch in der Premier League haben sie als Titelverteidiger und Vierter bereits 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal.
Slots Stuhl wackelte im Laufe der Krise bedenklich, seit dem Rauswurf von Xabi Alonso bei Real Madrid wird nun der Spanier als möglicher Nachfolger des Niederländers an der Anfield Road gehandelt. Slot selbst reagierte zuletzt mit ironischen Kommentaren auf dieses Gerücht.
Pflichtaufgabe für Liverpool gegen Abstiegskandidaten
Slot kann die Diskussionen ersticken, indem seine Mannschaft am Wochenende den nächsten Sieg nachlegt. Dann geht es gegen den Tabellen-15. AFC Bournemouth. "Die großen Spieler müssen vorangehen und die Tore erzielen, um Spiele zu gewinnen", forderte Gerrard.
Der Spielplan des FC Liverpool:
- 24.01., 18.30 Uhr: Bournemouth - Liverpool
- 28.01., 21 Uhr: Liverpool - Qarabag
- 31.01., 21 Uhr: Liverpool - Newcastle
- 08.02., 17.30 Uhr: Liverpool - Manchester City