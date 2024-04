Auch Ajax braucht im Sommer einen neuen Trainer - und denkt dabei groß: Xavi vom FC Barcelona soll es angeblich werden.

Ajax Amsterdam will Trainer Xavi vom FC Barcelona für die kommende Spielzeit verpflichten. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Die Niederländer wollen ihn mit der Aussicht, ein neues Projekt zu starten, in die Eredivisie locken.

Xavi hatte im Januar seinen Abschied vom FC Barcelona zum Saisonende und eine anschließende Pause angekündigt. Ajax will den Übungsleiter nun aber dem Bericht zufolge davon überzeugen, sofort im Anschluss an den Barça-Abschied in Amsterdam zu übernehmen.