Eine Entscheidung des FC Liverpool bringt die Fans auf die Palme. Die protestieren - aber der Klub ändert nichts.

Der FC Liverpool bleibt bei seiner Entscheidung die Ticketpreise für die kommende Saison um zwei Prozent zu erhöhen. Die Reds-Fans hatten dagegen zuletzt protestiert, doch beim Klub gibt es kein Umdenken in dieser Sache.

In den letzten Tagen fand ein Treffen zwischen Vereinsverantwortlichen und Fan-Vertretern statt, bei dem über dieses Thema gesprochen wurde. Im Anschluss bekräftigte Liverpool nun seine Entscheidung, will aber an der Kommunikation mit den eigenen Anhängern arbeiten.