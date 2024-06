José Mourinho in der Bundesliga? Nach eigenen Angaben stand der Star-Coach aus Portugal schon einmal kurz vor diesem Schritt.

José Mourinho hat in einem Gespräch mit Journalisten in München kurz vor dem Start der Europameisterschaft verraten, dass er sich in der Vergangenheit schon auf ein Engagement in der Bundesliga bei Borussia Dortmund vorbereitet hat.