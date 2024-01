Für die Roma läuft es in dieser Saison nicht. Deshalb hat der Klub nun die Reißleine gezogen und Trainer José Mourinho entlassen.

WAS IST PASSIERT? Die AS Rom hat Trainer José Mourinho entlassen. Das gab der Klub aus der italienischen Hauptstadt am Dienstag bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir wollen uns im Namen aller bei der AS Rom bei José für seine Leidenschaft und seine Bemühungen beim Klub seit seiner Ankunft bedanken", teilten die Klub-Besitzer Dan und Ryan Friedkin in einer offiziellen Stellungnahme mit.

"Wir werden uns immer gerne an seine Zeit bei der Roma erinnern, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im Interesse des Klubs ist", ergänzten sie.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Roma spielt in der Serie A die schlechteste Saison seit rund 20 Jahren: Mit 29 Punkten nach 20 Spielen liegen die Giallorossi nur auf dem neunten Platz. Schlechter lief es zuletzt 2002/03 mit Trainer Fabio Capello.

WIE GEHT ES WEITER? Die Roma-Besitzer kündigten eine baldige Nachricht zur Neu-Besetzung des Trainerpostens an.