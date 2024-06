Es hatte sich zuletzt schon abgezeichnet, nun ist die Sache auch offiziell: José Mourinho trainiert künftig in der Türkei.

Startrainer Jose Mourinho wird neuer Trainer beim türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul. Das bestätigte der Klub am Samstag mit einem Video via X, in dem der Portugiese die Fans begrüßt.