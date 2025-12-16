"Jetzt ist es akute Barcelonitis": Boss des FC Barcelona macht sich über Real Madrid lustig und wirft Florentino Perez Besessenheit vor

Real-Boss Perez hatte am Montag beim traditionellen Weihnachtsessen mit der Presse abermals Gerechtigkeit gefordert und Barcelona direkt angegriffen. Er sprach vom "größten Skandal in der Geschichte des Fußballs" und systematischer Korruption.

"Meiner Meinung nach leiden sie unter akuter Barcelonitis, und das passt uns hervorragend", entgegnete Laporta: "Es bedeutet, dass sie sich mehr Sorgen um uns machen als um das, worüber sie sich wirklich Sorgen machen sollten. Aber sollen sie in der Hauptstadt nur weiter über Barca reden, wir sind mit dieser akuten Barcelonitis ganz zufrieden." Real-Hausblatt Marca schrieb am Dienstag dazu: "Das ist Krieg".

Als weiteren möglichen Hintergrund der Attacke vermutete Laporta die Haltung seines Klubs zu einer möglichen Super League, deren Verfechter Pérez ist. "Wir verfolgen die klare Position, eine Einigung mit der UEFA zu erzielen", hielt Laporta dem entgegen, "und ich glaube, das ist das Beste für unseren Verein. Wir wollen Frieden im europäischen Fußball - andere scheinen das nicht zu wollen."