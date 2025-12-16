"Es ist sogar möglich, dass ein Verein aufgrund des Negreira-Falls abgestiegen ist": Rundumschlag von Real-Präsident gegen Schiedsrichter, Verbände und Barca

Auslöser für Perez' erneute Wutrede dürften auch die neusten Entwicklungen in dem viel diskutierten Fall sein. In der Affäre wird dem einstigen Vizepräsident des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 über sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FC Barcelona erhalten zu haben. Am Donnerstag war unter anderem Barca-Präsident Joan Laporta vor Gericht geladen, allerdings stellte ihm die RFEF-Anwältin gar keine und die LaLiga-Anwältin nur eine Frage. Der Verdacht: Neben Soto wollen offenbar auch der Fußball- und Liga-Verband den Skandal unter den Teppich kehren.

"Wie ist es möglich, dass sich der Verband und die Liga, die für die Integrität des Wettbewerbs sorgen und Gerechtigkeit verfolgen müssen, so verhalten? Woher kommt ihre Passivität? Ich vertraue darauf, dass wir das eines Tages auch erfahren werden. Der Verband und die Liga haben die Pflicht, für die Integrität des Wettbewerbs zu sorgen, um nicht als Komplizen in einem so schwerwiegenden Fall zu erscheinen", sagte Perez über die Zurückhaltung der Verbände und betonte: "Der Negreira-Fall ist zweifellos das gravierendste Problem, mit dem der Fußball derzeit zu kämpfen hat, sogar auf internationaler Ebene. Wie in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, wissen wir heute, dass mehr als acht Millionen Euro für technische Berichte über Schiedsrichter gezahlt wurden, die teuersten Berichte der Welt, und dass diese Berichte darüber hinaus den Trainern selbst, den Adressaten der Berichte, nie bekannt waren."

Eine klare Anspielung auf die ehemaligen Barca-Trainer Luis Enrique und Ernesto Valverde, die im Negreira-Zeitraum (2001 bis 2018) das Traineramt bei den Katalanen bekleideten, am Donnerstag vor Gericht aber erklärten, nichts von den Berichten gewusst zu haben. Ein damaliger Assistent von Quique Setien gab ebenfalls den Unwissenden, obwohl der Fall bereits seit zweieinhalb Jahren offenliegt.

Laporta gab sogar an, weder Negreira Senior noch dessen Sohn, der die Schiedsrichterberichte erstellte, gekannt zu haben. Dabei wurde die Vergütung durch dubiose Zahlungen in seiner ersten Amtszeit vervierfacht, wie das Finanzamt im Frühjahr 2023 aufgedeckt hatte. "Wer kann glauben, dass Millionen Euro für technische Berichte gezahlt wurden, die offenbar nutzlos waren, da sie nicht einmal den Trainern zur Verfügung gestellt wurden, die offenbar nicht einmal von ihrer Existenz wussten?", fragte Perez daher und ergänzte: "Wir leiden noch heute unter den Folgen eines Falls, der das Image unseres Sports beschädigt und die Notwendigkeit einer radikalen Veränderung der Strukturen des spanischen Schiedsrichterwesens deutlich macht."