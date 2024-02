Der Belgier war bei PSG ein Objekt der Begierde. Trotz ständiger Avancen kam es aber nicht zu einem Transfer.

Der ehemalige belgische Nationalspieler Eden Hazard hat verraten, dass sich Frankreichs Serienmeister PSG mehrfach um seine Dienste bemühte. Wegen seiner Vergangenheit beim Ligue-1-Rivalen OSC Lille sei ein Wechsel an die Seine aber nicht möglich gewesen, so Hazard im The Obi One Podcast seines Ex-Chelsea-Kameraden Jon Obi Mikel.