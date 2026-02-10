Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer hat für seine Forderung, Spielerberater aus dem Fußball-Business zu verbannen, scharfe Kritik geerntet - von Spielerberater Roger Wittmann.
"Irrsinn": Scharfe Kritik an Forderung von BVB-Berater Matthias Sammer
- IMAGO / Jan Huebner
Wittmann bezeichnet Sammers Aussagen als "Müll"
"Wenn es keine Berater geben würde, würden die Klubs mit den Spielern machen, was sie wollen", sagte Wittmann, einer der bekanntesten deutschen Spielervertreter, bei Sky. "Deshalb halte ich das, was Matthias gesagt hat, für Irrsinn", ergänzte er.
Die Aussagen Sammers bezeichnete Wittmann als "dummes Zeug" und "Müll". "Alles, was Matthias sagt, ist völlig haltlos. Wie geht es denn dann weiter? Was würde denn passieren, wenn ein junger Spieler nur beraten von seinen Eltern, die anderen Berufen nachgehen, zu einem Verein kommt?", fragte Wittmann, der als enger Vertrauter von Hoffenheims Klub-Mäzen Dietmar Hopp gilt.
- Getty Images
Sammer stört sich an zähen Upamecano-Verhandlungen
Mit Blick auf die zähen Verhandlungen des FC Bayern München mit Abwehrspieler Dayot Upamecano über eine Vertragsverlängerung hatte Sammer über die Spielerberater gesagt: "Ich würde sie abschaffen. Erstens verdienen sie zu viel Geld. Zweitens sind sie unnötig und drittens schafft das keine Konstellation, die gut ist zwischen Spieler und Verein. Das ist nicht gut."
Auch auf den Vorwurf, dass die Berater zu viel Geld selbst kassieren würden, antwortete Wittmann nun: "Ich verdiene das, was der Markt mir gibt. Ich habe ja keine Pistole und sage: 'Du musst mir das Geld geben!'", stellte er klar.
Wittmann vertritt mit seiner Agentur ROGON unter anderem ehemalige Hoffenheimer wie Roberto Firmino (Al Sadd), Georginio Rutter (Brighton) und Joelinton (Newcastle), aber auch aktuelle TSG-Akteure wie Fisnik Asllani und Tim Lemperle.
Die Wittmann-Spieler mit den höchsten Marktwerten
- Georginio Rutter (Brighton): 32 Mio. Euro
- Joelinton (Newcastle): 30 Mio. Euro
- Fisnik Asllani (Hoffenheim): 30 Mio. Euro
- Franjo Ivanovic (Benfica): 20 Mio. Euro
- Hannibal Mejbri (Burnley): 14 Mio. Euro
- Tim Lemperle (Hoffenheim): 12 Mio. Euro