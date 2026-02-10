"Irrsinn": Scharfe Kritik an Forderung von BVB-Berater Matthias Sammer

Mit Blick auf die zähen Verhandlungen des FC Bayern München mit Abwehrspieler Dayot Upamecano über eine Vertragsverlängerung hatte Sammer über die Spielerberater gesagt: "Ich würde sie abschaffen. Erstens verdienen sie zu viel Geld. Zweitens sind sie unnötig und drittens schafft das keine Konstellation, die gut ist zwischen Spieler und Verein. Das ist nicht gut."

Auch auf den Vorwurf, dass die Berater zu viel Geld selbst kassieren würden, antwortete Wittmann nun: "Ich verdiene das, was der Markt mir gibt. Ich habe ja keine Pistole und sage: 'Du musst mir das Geld geben!'", stellte er klar.

Wittmann vertritt mit seiner Agentur ROGON unter anderem ehemalige Hoffenheimer wie Roberto Firmino (Al Sadd), Georginio Rutter (Brighton) und Joelinton (Newcastle), aber auch aktuelle TSG-Akteure wie Fisnik Asllani und Tim Lemperle.