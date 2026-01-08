"Dann hätte PSG nie die Champions League gewinnen dürfen": Matthias Sammer stört sich an Kritik an Star des FC Bayern München

Als zentrale Figur im deutschen WM-Kader sieht Sammer Bayerns Kimmich, den Bundestrainer Julian Nagelsmann voraussichtlich als Rechtsverteidiger und nicht im zentralen Mittelfeld einplant. Für Sammer ist Kimmich hin und wieder jedoch noch zu brav.

"Jo Kimmich ist ein feiner Mensch, ein sauberer Charakter. Manchmal ist er fast zu lieb. Als er nicht lieb war, haben einige auf ihn draufgehauen, es gab plötzlich sportliche Kritik: Er sei kein echter Sechser. Das habe ich nie verstanden. Denn dann hätte z. B. PSG nie die Champions League gewinnen dürfen. Die haben nämlich auch keinen klassischen Sechser", sagte er.

Der externe Berater von Borussia Dortmund riet Kimmich daher: "Jo ist ein Leader. Ein Leader ist für mich im Zentrum besser positioniert. Ich möchte Jo ermutigen, dass er nicht auf die Kritiker hören soll. Er darf ruhig noch unbequemer werden. Und wenn's dann mal um ihn herum einsam wird, dann kann er mich anrufen. Ich werde ihn immer unterstützen."