Ist ihm der BVB zu "harmoniebedürftig"? Matthias Sammer widerspricht Dortmund-Boss bei Nico Schlotterbeck

"Warum sollten wir eine Deadline setzen? Warum sollte ich mich selbst unter Druck setzen?", hatte Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erst am Sonntag im Vorfeld des Bundesligaspiels beim SC Freiburg (1:1) hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck gesagt. "Er will die Entscheidung mit Bedacht wählen. Wir wissen, was er benötigt, und er weiß auch, was er an diesem Verein hat", fuhr Ricken fort.

Einen Tag später hat der externe BVB-Berater Matthias Sammer Rickens Vorgehensweise nun gewissermaßen widersprochen. Der 58-Jährige sagte bei Sky zunächst: "Bei Nico Schlotterbeck muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit man im Gespräch ist. Dementsprechend kann es sein, dass ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen würde."