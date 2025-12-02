"Vielleicht das erste Mal, dass andere Leute das bemerkt haben": Liverpool-Trainer Arne Slot spricht großes Lob für Florian Wirtz aus

"Es war ermutigend, Florian so gut spielen zu sehen, aber es ist nicht das erste Mal, dass er gut für uns gespielt hat", sagte der Niederländer mit Blick auf das 2:0 der Reds am vergangenen Sonntag bei West Ham United: "Vielleicht ist es das erste Mal, dass andere Leute das bemerkt haben, aber ich habe ihn schon oft gut für uns spielen sehen."

Wirtz hatte gegen die Londoner sein Startelfcomeback gegeben, nachdem er die blamablen Pleiten gegen Nottingham Forest (0:3) und die PSV Eindhoven in der Champions League (1:4) mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte. Für das anstehende Ligaspiel am Mittwoch (21.15 Uhr) gegen den AFC Sunderland stellte Slot dem Nationalspieler erneut einen Platz in der Anfangsformation in Aussicht.