Paris Saint-Germain - AS Monaco

AS Monaco

PSG ist aktuell nicht zu stoppen, liefert begeisternden Fußball. Dafür gab es nun sogar ein großes Lob vom gegnerischen Trainer.

Monacos Trainer Adi Hütter hat Paris Saint-Germain nach dem 1:4 in der französischen Hauptstadt am Freitagabend in höchsten Tönen gelobt.