In der Schweiz hat die Auslosung für die CL-Playoffs stattgefunden: Bayern und der BVB wissen nun, gegen wen sie ran müssen.

Der FC Bayern bekommt es in den Playoffs zum Achtelfinale der Champions League im Februar mit Celtic Glasgow zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon in der Schweiz. Für Borussia Dortmund geht es gegen Sporting CP aus Lissabon.