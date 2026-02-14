"Ihr müsstet noch höher zurückliegen": FC Barcelonas Trainer Hansi Flick wütete angeblich bei Pokal-Pleite gegen Atletico Madrid

Dem Bericht zufolge habe sich Flick mit "lauter Stimme" an die Mannschaft gewandt und sei "explodiert". Einer Quelle zufolge habe der Barca-Trainer trotz des 0:4-Rückstandes gesagt: "Ihr müsstet noch höher zurückliegen."

Am Freitag gab es laut Mundo Deportivo und The Athletic ein Meeting der Trainer und Barca-Spieler. Dabei warf der deutsche Übungsleiter dem Team fehlende Intensität und Einstellung in der ersten Halbzeit bei den Colchoneros vor. Ihm habe das Verständnis dafür gefehlt, wie ein derart lustloser Auftritt zustande kommen konnte.