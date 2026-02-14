Goal.com
Daniel Buse

"Ihr müsstet noch höher zurückliegen": FC Barcelonas Trainer Hansi Flick wütete angeblich bei Pokal-Pleite gegen Atletico Madrid

Nach einer desaströsen ersten Hälfte liegt Barca bei Atletico 0:4 zurück - und Trainer Flick ist angeblich richtig angefressen.

Barcelonas Trainer Hansi Flick ist angeblich in der Halbzeitpause des Halbfinal-Hinspiels in der Copa del Rey bei Atletico Madrid so wütend wie noch nie in seinen anderthalb Jahren bei den Katalanen gewesen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach machte er seinem Team nach einer desaströsen ersten Halbzeit, nach der es 0:4 zurücklag, mit deutlichen Worten Vorwürfe. Der zweite Durchgang lief dann aus Barca-Sicht besser, auch wenn kein Tor mehr fiel, weil der VAR einen Treffer von Pau Cubarsi wieder einkassierte

    Barca-Trainer Flick hält dem Team wohl die fehlende Einstellung vor

    Dem Bericht zufolge habe sich Flick mit "lauter Stimme" an die Mannschaft gewandt und sei "explodiert". Einer Quelle zufolge habe der Barca-Trainer trotz des 0:4-Rückstandes gesagt: "Ihr müsstet noch höher zurückliegen." 

    Am Freitag gab es laut Mundo Deportivo und The Athletic ein Meeting der Trainer und Barca-Spieler. Dabei warf der deutsche Übungsleiter dem Team fehlende Intensität und Einstellung in der ersten Halbzeit bei den Colchoneros vor. Ihm habe das Verständnis dafür gefehlt, wie ein derart lustloser Auftritt zustande kommen konnte.

    Barcelona-Spieler wollen einen pragmatischeren Ansatz

    Laut The Athletic gab es auch eine Antwort der Spieler: Sie machten Fragezeichen hinter der wie immer riskanten taktischen Herangehensweise unter Flick und baten um einen pragmatischeren, weniger risikovollen Ansatz in den Schlüsselspielen der Saison, wie dem Copa-Halbfinale und auch in der K.o.-Phase der Champions League.

    Unter Flick schiebt die Abwehrreihe der Katalanen extrem weit hoch, um den Gegner immer wieder ins Abseits laufen zu lassen. Schnappt die Falle nicht zu, ist die Flick-Mannschaft jedoch extrem anfällig für gut herausgespielte Konter des Gegners, der die riesigen Räume hinter der Kette nutzen kann. 

  • Der Spielplan des FC Barcelona:

    • 16.02., 21 Uhr: Girona (A)

    • 22.02., 16.15 Uhr: Levante (H)

    • 28.02., 16.15 Uhr: Villarreal (H)

    • 03.03., 21 Uhr: Atletico Madrid (H)

