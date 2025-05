Kevin De Bruynes Zeit bei Manchester City neigt sich dem Ende entgegen. Bleibt der Superstar der Premier League erhalten?

Kevin De Bruyne will sich bei der Frage nach seinem künftigen Arbeitgeber zwar nicht in die Karten schauen lassen. Dennoch machte der Mittelfeldspieler, der Manchester City am Saisonende ablösefrei verlässt, eine Andeutung, die aufhorchen lässt.