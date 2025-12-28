Cristiano Ronaldo hat bei den Globe Soccer Awards bestätigt, dass er während seiner Karriere noch unbedingt die Marke von 1.000 Toren erreichen will, bevor er seine Laufbahn beendet. Am Samstag erzielte der Portugiese für sein Team Al-Nassr beim 3:0 gegen Al-Akhdoud einen Doppelpack, sodass er aktuell bei insgesamt 956 Pflichtspiel-Treffern steht.
"Ich will diesen Meilenstein erreichen": Cristiano Ronaldo bestätigt letztes Karriere-Ziel
- Getty
Cristiano Ronaldo: "Bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde"
Bei den Globe Soccer Awards in Dubai, bei denen er als bester Spieler des Nahen Ostens ausgezeichnet wurde, sagte Ronaldo: "Es ist anspruchsvoll, immer weiterzuspielen, aber ich besitze immer noch die Leidenschaft und bin motiviert, weiterzumachen. Es spielt keine Rolle, ob ich das im Nahen Osten oder in Europa tue: Ich will weiter Titel gewinnen und will den Meilenstein erreichen, den jeder kennt." Damit meinte er die 1.000-Tore-Marke, zu deren Erreichen ihm noch 44 Treffer fehlen.
"Ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde, wenn ich mich nicht verletze", meinte CR7.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo spielt seine letzte WM im nächsten Sommer
Ronaldo kann in der zweiten Saisonhälfte bei Al-Nassr noch weitere Tore nachlegen - und wird mit Portugal auch an der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko antreten. Der Europameister von 2016 trifft zum Auftakt zunächst gegen Neukaledonien, Jamaika oder die DR Kongo, bevor es im zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan geht. Im dritten Duell ist Kolumbien der Gegner.
Die Zahlen von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr in der Saison 25/26:
- Spiele: 14
- Spielminuten: 1125
- Tore: 13
- Vorlagen: 3