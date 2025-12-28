"Ich will diesen Meilenstein erreichen": Cristiano Ronaldo bestätigt letztes Karriere-Ziel

Bei den Globe Soccer Awards in Dubai, bei denen er als bester Spieler des Nahen Ostens ausgezeichnet wurde, sagte Ronaldo: "Es ist anspruchsvoll, immer weiterzuspielen, aber ich besitze immer noch die Leidenschaft und bin motiviert, weiterzumachen. Es spielt keine Rolle, ob ich das im Nahen Osten oder in Europa tue: Ich will weiter Titel gewinnen und will den Meilenstein erreichen, den jeder kennt." Damit meinte er die 1.000-Tore-Marke, zu deren Erreichen ihm noch 44 Treffer fehlen.

"Ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde, wenn ich mich nicht verletze", meinte CR7.