"Ronaldo ist der einzige ausländische Spieler, der sein Geld wert ist": Ehemaliger saudischer Sportminister kritisiert hohe Gehälter in der Saudi Pro League

Für die hohen Gehälter ausländischer Spieler wird die Saudi Pro League von einem ehemaligen Sportminister scharf kritisiert. Einzig Cristiano Ronaldo kassiere sein fürstliches Salär zu Recht.

Der ehemalige saudische Sportminister Prinz Abdullah Bin Mosaad hat die Saudi Pro League wegen der zu hohen Gehälter ausländischer Spieler scharf kritisiert. Seiner Ansicht nach ist Al-Nassrs Superstar Cristiano Ronaldo (40) der Einzige, der sein Gehalt auch wirklich verdient.

    "Ronaldo ist der einzige ausländische Spieler, der sein Geld aufgrund der weltweiten Aufmerksamkeit, die er der Liga und dem Land verschafft, wert ist. Viele andere werden weit über ihrem Wert bezahlt", sagte Bin Mosaad, der von 2014 bis 2017 Sportminister Saudi-Arabiens war, dem Sender Al-Arabiya.

    "Die internationale Bekanntheit, die Ronaldo mitbringt, ist beispiellos. Er ist der einzige ausländische Spieler, dessen Einfluss sein Gehalt rechtfertigt. Niemand sonst hat das für die Liga geleistet."

    Ronaldo war im Januar 2023 nach einem turbulenten Ende seines zweiten Engagements bei Manchester United zu Al-Nassr gewechselt. Sein spektakulärer Transfer in den Golfstaat ebnete den Weg für weitere prominente Neuzugänge aus Europas Spitzenligen, darunter Karim Benzema, Sadio Mane und Riyad Mahrez, die für teils horrende Summen in der Saudi Pro League aufschlugen.

    Anfang dieses Jahres verlängerte Ronaldo seinen Aufenthalt in Saudi-Arabien mit einem angeblich verbesserten Zweijahresvertrag bei Al-Nassr, der ihm Medienberichten zufolge umgerechnet 180 Millionen Euro pro Jahr einbringt.

    Cristiano Ronaldo trifft weiterhin wie am Fließband

    In der laufenden Saison hat Ronaldo bereits elf Treffer in zwölf Spielen erzielt und untermauert damit die Einschätzung des Prinzen: "Ich genieße den Moment wirklich sehr. Wie Sie wissen, zählt man im Fußball, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, die Monate sehr schnell. Ich fühle mich im Moment sehr gut. Ich schieße Tore, ich fühle mich immer noch schnell und agil. Ich genieße mein Spiel in der Nationalmannschaft."

    Mit Portugal wird er im Sommer 2026 bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko an den Start gehen. Einer möglichen Sperre zu Turnierbeginn wegen seiner Roten Karte aus dem Qualifikationsspiel gegen Irland entging der Stürmer.

  • Cristiano Ronaldo: Alle Tore auf Vereinsebene

    KlubSpieleToreVorlagen
    Real Madrid
    		438450131
    Manchester United
    		34614573
    Juventus
    		13410128
    Al-Nassr
    		11710421
    Sporting Lissabon
    		3156
