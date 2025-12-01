"Ronaldo ist der einzige ausländische Spieler, der sein Geld wert ist": Ehemaliger saudischer Sportminister kritisiert hohe Gehälter in der Saudi Pro League

"Ronaldo ist der einzige ausländische Spieler, der sein Geld aufgrund der weltweiten Aufmerksamkeit, die er der Liga und dem Land verschafft, wert ist. Viele andere werden weit über ihrem Wert bezahlt", sagte Bin Mosaad, der von 2014 bis 2017 Sportminister Saudi-Arabiens war, dem Sender Al-Arabiya.

"Die internationale Bekanntheit, die Ronaldo mitbringt, ist beispiellos. Er ist der einzige ausländische Spieler, dessen Einfluss sein Gehalt rechtfertigt. Niemand sonst hat das für die Liga geleistet."