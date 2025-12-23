Gute Nachrichten für Cristiano Ronaldo: FIFA hebt Sperre gegen Al-Nassr offenbar auf

Der genaue Grund für die ursprüngliche Sperre gegen Al-Nassr wurde nicht offiziell nicht bekannt gegeben, aber Al Riyadhiya berichtet, dass der Verein wegen einer ausstehenden Zahlung bestraft werden sollte. Jene war Teil des Vertrags, mit dem Aymeric Laporte im August 2023 von Manchester City abgeworben wurde. Es heißt, dass City am 31. August eine Rate in Höhe von neun Millionen Euro erhalten sollte. Dazu kam es jedoch nicht, was zu Maßnahmen gegen Al-Nassr führte.

Eine ähnliche Sanktion wurde bereits im Juli 2023 verhängt. Nur wenige Monate nach Ronaldos überraschendem Wechsel zwangen finanzielle Unregelmäßigkeiten die FIFA bei Al-Nassr zum Eingreifen. Damals stand der Wechsel des nigerianischen Flügelspielers Ahmed Musa von Leicester im Jahr 2018 im Fokus. Es wurde festgestellt, dass leistungsbezogene Prämien nicht wie vereinbart ausgezahlt worden waren. Die Sperre wurde aufgehoben, nachdem eine Entschädigung in Höhe von fast zwei Millionen Euro gezahlt worden war.