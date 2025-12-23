Die FIFA hat eine Transfersperre gegen Al-Nassr dem Vernehmen nach aufgehoben. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.
Gute Nachrichten für Cristiano Ronaldo: FIFA hebt Sperre gegen Al-Nassr offenbar auf
Am 19. Dezember war Cristiano Ronaldos Klub auf einer Liste der FIFA mit einigen Klubs aus dem Nahen Osten aufgetaucht, die mehrerer Transferperioden keine neuen Spieler registrieren dürfen. Nur wenige Tage später wurde die Entscheidung aber offenbar revidiert.
Al-Nassr ist nicht der einzige Verein der Saudi Pro League, der mit Sanktionen belegt worden war. Die heimischen Rivalen Al-Riyadh, Al-Shabab und Al-Wehda stehen ebenfalls auf der entsprechenden Liste, ihre Sperren sollen sich über drei Transferperioden erstrecken.
- Getty Images
Warum wurde Al-Nassr mit einer Transfersperre belegt?
Der genaue Grund für die ursprüngliche Sperre gegen Al-Nassr wurde nicht offiziell nicht bekannt gegeben, aber Al Riyadhiya berichtet, dass der Verein wegen einer ausstehenden Zahlung bestraft werden sollte. Jene war Teil des Vertrags, mit dem Aymeric Laporte im August 2023 von Manchester City abgeworben wurde. Es heißt, dass City am 31. August eine Rate in Höhe von neun Millionen Euro erhalten sollte. Dazu kam es jedoch nicht, was zu Maßnahmen gegen Al-Nassr führte.
Eine ähnliche Sanktion wurde bereits im Juli 2023 verhängt. Nur wenige Monate nach Ronaldos überraschendem Wechsel zwangen finanzielle Unregelmäßigkeiten die FIFA bei Al-Nassr zum Eingreifen. Damals stand der Wechsel des nigerianischen Flügelspielers Ahmed Musa von Leicester im Jahr 2018 im Fokus. Es wurde festgestellt, dass leistungsbezogene Prämien nicht wie vereinbart ausgezahlt worden waren. Die Sperre wurde aufgehoben, nachdem eine Entschädigung in Höhe von fast zwei Millionen Euro gezahlt worden war.
- Getty
Ronaldo in Top-Form und Al-Nassr an der Tabellenspitze
Al-Nassr hat in dieser Saison nach neun Spielen in der Liga eine makellose Bilanz vorzuweisen. Vier Punkte beträgt der Vorsprung vor Al-Hilal auf dem zweiten Rang. Al-Nassr trifft am Mittwoch im AFC Cup auf Al-Zawraa, bevor es am 27. Dezember in der Liga gegen Al-Akhdoud geht.
Ronaldo hat dabei in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in zwölf Einsätzen elf Tore erzielt. Insgesamt hat er für Al-Nassr schon 110 Treffer bejubeln können.
Leistungsdaten von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr 2025/2026
- Spiele: 12
- Tore: 11
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 1