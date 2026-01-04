Der ehemalige Chelsea-Star Joe Cole wünscht sich Jürgen Klopp bei den Blues als Nachfolger des in dieser Woche entlassenen Enzo Maresca. Das sagte der 44-Jährige bei Paddy Power.
"Ich weiß, es ist verrückt": Ex-Star will Jürgen Klopp als Cheftrainer beim FC Chelsea
- AFP
Liam Rosenior der Top-Favorit bei Chelsea
Klopp arbeitet derzeit als 'Global Head of Soccer' für den Red-Bull-Konzern. Er trat den Posten vor einem Jahr an.
Der FC Chelsea trennte sich am Neujahrstag überraschend nach anderthalb Jahren von Maresca, der mit seiner Mannschaft die Conference League und die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Zuletzt hatte es allerdings Verstimmungen zwischen dem Coach und der Klub-Führung gegeben, die es ihm angeblich übelnahm, dass sich der Italiener für den Posten bei Manchester City in Stellung gebracht hatte.
Bei den Blues gilt aktuell Liam Rosenior von Racing Straßburg als Top-Favorit auf die Maresca-Nachfolge, doch Cole träumt von einem Engagement des 58-jährigen Deutschen.
- Getty Images Sport
Coles mutiger Pitch für Chelsea
Cole sagte: "Ich weiß, es ist verrückt, aber ich wäre für Jürgen Klopp. Er wird wahrscheinlich nicht einmal darüber nachdenken, weil es ja Chelsea ist und er bei Liverpool war, aber man weiß ja nie."
Er ergänzte: "Wenn es das Ziel eines Vereins ist, Titel zu gewinnen, und man das Geld dafür hat, dann spricht man mit den ganz Großen. Ich weiß, das klingt wie ein Wunschtraum, aber wenn man diese Einstellung nicht hat, setzt man immer darauf, den nächstbesten Trainer weiterzuentwickeln, so wie bei Enzo Maresca."
Cole ist auch der Meinung, dass Chelsea bei der Entlassung des Italieners vorschnell gehandelt habe. "Ich bin in diesem Geschäft nie überrascht. Trainer bekommen im Fußball nicht überall eine faire Chance. Ich glaube nicht, dass ihm genug Zeit gegeben wurde. Er hat unter den gegebenen Umständen gute Arbeit geleistet, und die Abschiedserklärung des Vereins zeigte das auch", sagte er.
- Getty Images Sport
Joe Cole kennt Chelsea-Kandidat Liam Rosenior
Sollte es Jürgen Klopp nicht werden, könnte sich Joe Cole auch mit der Wahl Liam Rosenior anfreunden. Die beiden kennen sich aus einer gemeinsamen Zeit bei West Ham United.
Cole sagte: "Ich kenne Liam schon lange: Er war als junger Spieler bei West Ham zum Probetraining und hatte danach eine sehr gute Karriere in der Premier League. Er ist Fußball-verrückt und passt perfekt zu dem, was Chelsea bei seinen letzten Trainern schon wollte: junge Coaches, die sich beweisen wollen. Früher war es so, dass nur die Top-Trainer angerufen wurden, aber so arbeitet der aktuelle Klub-Besitzer nicht."
Die nächsten Spiele des FC Chelsea:
- 04.01., 18.30 Uhr: Manchester City (A)
- 07.01., 20.30 Uhr: Fulham (A)
- 10.01., 21 Uhr: Charlton (A)
- 14.01., 21 Uhr: Arsenal (H)
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.