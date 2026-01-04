"Ich weiß, es ist verrückt": Ex-Star will Jürgen Klopp als Cheftrainer beim FC Chelsea

Klopp arbeitet derzeit als 'Global Head of Soccer' für den Red-Bull-Konzern. Er trat den Posten vor einem Jahr an.

Der FC Chelsea trennte sich am Neujahrstag überraschend nach anderthalb Jahren von Maresca, der mit seiner Mannschaft die Conference League und die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Zuletzt hatte es allerdings Verstimmungen zwischen dem Coach und der Klub-Führung gegeben, die es ihm angeblich übelnahm, dass sich der Italiener für den Posten bei Manchester City in Stellung gebracht hatte.

Bei den Blues gilt aktuell Liam Rosenior von Racing Straßburg als Top-Favorit auf die Maresca-Nachfolge, doch Cole träumt von einem Engagement des 58-jährigen Deutschen.