Enzo Maresca hat im Zuge seines Abschieds vom FC Chelsea offenbar auf eine Abfindung in Höhe von bis zu 14 Millionen Pfund - umgerechnet rund 16 Millionen Euro - verzichtet. Das geht aus einem Bericht der englischen Sun hervor. Demnach sei Maresca über seine Entlassung am Neujahrstag derart erbost gewesen, dass er sich umgehend vom Vereinsgelände verabschiedet habe und auf Verhandlungen über seine Abfindung bewusst verzichtet haben soll. Chelsea verkaufte die Trennung daraufhin als einvernehmlich.
Aus Wut über die Entlassung: Trainer Enzo Maresca verzichtete bei Chelsea angeblich auf Mega-Summe
"Angesichts der noch ausstehenden wichtigen Ziele in vier Wettbewerben, darunter die Qualifikation für die Champions League, sind Enzo und der FC Chelsea überzeugt, dass ein Trainerwechsel die beste Chance bietet, die Saison wieder in die Erfolgsspur zu bringen", teilte der Premier-League-Klub mit.
Maresca unterschrieb 2024 einen Fünfjahresvertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison. Jährlich verdiente der 45-jährige Italiener vier Millionen Pfund. Bis zu seinem Vertragsende hätten ihm also grundsätzlich noch 14 Millionen Pfund zugestanden.
Chelsea gewinnt mit Maresca die Conference League und die Klub-WM
In seiner ersten Saison führte Maresca Chelsea zu zwei Titeln: Zunächst holte er die Conference League, dann die Klub-WM. Die aktuelle Saison läuft aber nicht nach Plan. In der Premier League rangiert Chelsea auf Platz fünf, in der Champions League auf Platz 13. Nach nur zwei Siegen aus neun Spielen und einem 2:2 gegen den AFC Bournemouth am Dienstag zog Chelsea schließlich die Reißleine. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich das Verhältnis zwischen Maresca und den Klubbesitzern immer deutlicher verschlechtert.
Beim Spiel gegen Manchester City am Sonntag (18.30 Uhr) wird Interimstrainer Calum McFarlane die Mannschaft betreuen. Als aussichtsreichster Kandidat auf Marescas Nachfolge gilt Liam Rosenior von Partnerklub RC Straßburg, dem Tabellensiebten der französischen Ligue 1.
Maresca wird unterdessen als möglicher nächster Trainer bei anderen Topklubs der Premier League gehandelt. Im Gespräch ist er sowohl als potentieller Nachfolger von Arne Slot beim FC Liverpool als auch von Pep Guardiola bei Manchester City.
Der Spielplan des FC Chelsea:
- 4. Januar, 18.30 Uhr: Manchester City (Premier League)
- 7. Januar, 20.30 Uhr: FC Fulham (Premier League)
- 10. Januar, 21 Uhr: Charlton Athletic (FA-Cup)