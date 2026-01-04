Aus Wut über die Entlassung: Trainer Enzo Maresca verzichtete bei Chelsea angeblich auf Mega-Summe

In seiner ersten Saison führte Maresca Chelsea zu zwei Titeln: Zunächst holte er die Conference League, dann die Klub-WM. Die aktuelle Saison läuft aber nicht nach Plan. In der Premier League rangiert Chelsea auf Platz fünf, in der Champions League auf Platz 13. Nach nur zwei Siegen aus neun Spielen und einem 2:2 gegen den AFC Bournemouth am Dienstag zog Chelsea schließlich die Reißleine. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich das Verhältnis zwischen Maresca und den Klubbesitzern immer deutlicher verschlechtert.

Beim Spiel gegen Manchester City am Sonntag (18.30 Uhr) wird Interimstrainer Calum McFarlane die Mannschaft betreuen. Als aussichtsreichster Kandidat auf Marescas Nachfolge gilt Liam Rosenior von Partnerklub RC Straßburg, dem Tabellensiebten der französischen Ligue 1.

Maresca wird unterdessen als möglicher nächster Trainer bei anderen Topklubs der Premier League gehandelt. Im Gespräch ist er sowohl als potentieller Nachfolger von Arne Slot beim FC Liverpool als auch von Pep Guardiola bei Manchester City.