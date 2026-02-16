Vinicius Junior von Real Madrid hat klargestellt, dass er sich mit seinem Sturmkollegen Kylian Mbappe hervorragend verstehe - und berichtet, dass er auch eine Rolle bei der ablösefreien Verpflichtung des Franzosen von Paris Saint-Germain im Sommer 2024 gespielt habe.
“Ich war der Vermittler”: Vinicius Junior spielte Rolle bei zwei Top-Transfers von Real Madrid
Vinicius Junior: "Will mit den Besten zusammenspielen"
"Jeden Sommer habe ich ihm geschrieben 'Wann kommst du?'. Ich war der Vermittler. Bei Bellingham habe ich das auch gemacht", sagte Vini Jr. dem Streamer Ibai Llanos. Jude Bellingham wechselte ein Jahr vor Mbappe für mehr als 100 Millionen Euro Ablösesumme von Borussia Dortmund in die spanische Hauptstadt.
"Ich will mit den Besten zusammenspielen, damit die Chancen besser sind, etwas zu gewinnen", erklärte der Brasilianer seine Bemühungen. Dabei sei ihm ein gutes Verhältnis zu seinen Teamkollegen sehr wichtig: "Wir verbringen mehr Zeit zusammen als mit unseren Familien. Da muss man ein gutes Verhältnis haben", sagte er.
Vini-Abschied von Real? "Ich bin hier sehr glücklich"
Die Zahlen von Vinicius Junior haben seit der Ankunft von Mbappe allerdings gelitten. Der Franzose hat sich in der Offensive zur tragenden Säule entwickelt, während Vini Jr. nicht mehr an die persönlichen Werte der Saison 2023/24 herankommt, als er ein heißer Kandidat für den Ballon d'Or war.
Sein Vertrag in Madrid läuft im Sommer 2027 aus, die bisherigen Verhandlungen haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Deshalb wird immer wieder über einen Vini-Abschied von Real spekuliert - doch der möchte bleiben, wie er nun bestätigte. "Ich bin hier sehr glücklich: Ich spiele für Real Madrid, habe ein schönes Leben, meine Familie macht mich glücklich. Wenn man auf und neben dem Platz glücklich ist, ist das das Beste", sagte er.
Die Zahlen von Vinicius Junior in der Saison 25/26:
- Spiele: 34
- Spielminuten: 2652
- Tore: 10
- Assists: 11