“Ich war der Vermittler”: Vinicius Junior spielte Rolle bei zwei Top-Transfers von Real Madrid

"Jeden Sommer habe ich ihm geschrieben 'Wann kommst du?'. Ich war der Vermittler. Bei Bellingham habe ich das auch gemacht", sagte Vini Jr. dem Streamer Ibai Llanos. Jude Bellingham wechselte ein Jahr vor Mbappe für mehr als 100 Millionen Euro Ablösesumme von Borussia Dortmund in die spanische Hauptstadt.

"Ich will mit den Besten zusammenspielen, damit die Chancen besser sind, etwas zu gewinnen", erklärte der Brasilianer seine Bemühungen. Dabei sei ihm ein gutes Verhältnis zu seinen Teamkollegen sehr wichtig: "Wir verbringen mehr Zeit zusammen als mit unseren Familien. Da muss man ein gutes Verhältnis haben", sagte er.