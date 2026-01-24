Die Vertragsverhandlungen mit Vinicius Junior bei Real Madrid kommen seit längerer Zeit nicht voran. Jetzt äußert sich auch Trainer Alvaro Arbeloa dazu.
"Ich hoffe, dass er hier weiterhin Geschichte schreibt": Alvaro Arbeloa äußert sich zur Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid
Auf die Frage, ob er sich einen Verbleib des Brasilianers bei Real wünsche, antwortete Arbeloa auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den FC Villarreal: "Das hängt nicht von mir ab, das ist eine Angelegenheit des Vereins und des Spielers. Natürlich hoffe ich, dass er hier weiterhin Geschichte schreibt."
Vinicius' Vertrag bei den Königlichen läuft 2027 aus, doch eine Verlängerung ist noch nicht in Sicht. Grund dafür sollen unter anderem seine hohen Gehaltsforderungen sein. Sollte es keine Einigung geben, könnte Real im Sommer über einen Verkauf nachdenken, um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden. Erschwert wurden die Verhandlungen zuletzt durch das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius und dem früheren Trainer Xabi Alonso. Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen Barcelona im Oktober reagierte der Brasilianer wütend und drohte offen mit einem Abschied.
Auch die Beziehung zu den Fans belastet die Situation. Wiederholt wurde Vinicius im Bernabeu ausgepfiffen, zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Levante. Laut der spanischen Zeitung El Periodico sagte er daraufhin seinem Umfeld: "Ich will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen."
- Getty
Al-Ahli lockt mit Mega-Angebot
Interesse an Vinicius ist reichlich vorhanden, insbesondere aus Saudi-Arabien. Laut Sportjournalist Ben Jacobs zeigt vor allem Al-Ahli großes Interesse daran, den 25-Jährigen zu verpflichten. Im Wüstenstaat hofft man offenbar, aus der angespannten Beziehung zwischen Vinicius und Real Profit zu schlagen und den Brasilianer mit einem extrem lukrativen Angebot zu locken.
Bereits 2024 soll Saudi-Arabien um Vinicius geworben und ihm einen Fünfjahresvertrag im Wert von rund einer Milliarde Euro angeboten haben. Laut Jacobs würde Al-Ahli ihm auch diesmal einen ähnlich astronomischen Vertrag bieten. Die Gespräche zwischen Spielerseite und Saudi Pro League sollen bereits seit über einem Jahr laufen.
Vinicius steht nach 30 Einsätzen in der laufenden Saison bei sieben Treffern und elf Vorlagen. Alleine gegen die AS Monaco unter der Woche in der Champions League steuerte er vier Scorerpunkte (ein Tor und drei Vorlagen) zum 6:1-Sieg der Madrilenen bei. Im heimischen Bernabeu wurde er dafür von den Fans gefeiert und versöhnte sich damit mit ihnen. "Die letzten Tage waren sehr schwierig für mich, für meine Mitspieler, aber besonders für mich wegen der Pfiffe und all der negativen Äußerungen über mich", gab er zu.
Vinicius Junior bei Real Madrid: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 30
- Tore: 7
- Vorlagen: 11
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.