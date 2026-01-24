"Ich hoffe, dass er hier weiterhin Geschichte schreibt": Alvaro Arbeloa äußert sich zur Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid

Auf die Frage, ob er sich einen Verbleib des Brasilianers bei Real wünsche, antwortete Arbeloa auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den FC Villarreal: "Das hängt nicht von mir ab, das ist eine Angelegenheit des Vereins und des Spielers. Natürlich hoffe ich, dass er hier weiterhin Geschichte schreibt."

Vinicius' Vertrag bei den Königlichen läuft 2027 aus, doch eine Verlängerung ist noch nicht in Sicht. Grund dafür sollen unter anderem seine hohen Gehaltsforderungen sein. Sollte es keine Einigung geben, könnte Real im Sommer über einen Verkauf nachdenken, um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden. Erschwert wurden die Verhandlungen zuletzt durch das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius und dem früheren Trainer Xabi Alonso. Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen Barcelona im Oktober reagierte der Brasilianer wütend und drohte offen mit einem Abschied.

Auch die Beziehung zu den Fans belastet die Situation. Wiederholt wurde Vinicius im Bernabeu ausgepfiffen, zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Levante. Laut der spanischen Zeitung El Periodico sagte er daraufhin seinem Umfeld: "Ich will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen."