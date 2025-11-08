"Ich vermisse ihn": Pep Guardiola trauert den Duellen mit seinem "größten Rivalen" hinterher

Dass Meister Liverpool unter Klopps Nachfolger Arne Slot vor den beiden Siegen gegen Aston Villa (2:1) und Real Madrid (1:0) gehörig ins Straucheln geraten war, ist für Guardiola nebensächlich: "Letzte Woche hatte Liverpool sechs Niederlagen, Katastrophe! Und jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen und sind wieder die Besten. Es gibt Höhen und Tiefen. Ich habe eine hohe Meinung von Liverpool - egal ob letzte Saison oder während dieser Serie mit sechs Niederlagen. Es ist dasselbe Team."

Das mit Spannung erwartete Duell der beiden Titelanwärter im englischen Oberhaus steigt am Sonntag um 17.30 Uhr im Etihad Stadium. Mit einem Sieg könnte der Tabellenzweite City Liverpool auf vier Punkte distanzieren und den Anschluss an Spitzenreiter Arsenal wahren. Ihm gehe es auch darum, sein 1.000. Spiel "mit vielen Menschen" zu teilen: "Ich bin hier in England so lange wie nie zuvor irgendwo gewesen."

Guardiola, der vor seiner Zeit in Manchester als Cheftrainer beim FC Barcelona und den Bayern gearbeitet hatte, kann eine erfolgreiche Zwischenbilanz seiner Zeit bei den Skyblues ziehen. Er gewann mit ihnen 18 große Titel, darunter sechs englische Meisterschaften und einmal die Champions League.