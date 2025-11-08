Manchester Citys Startrainer Pep Guardiola erreicht einen besonderen Meilenstein: Der Spanier absolviert sein 1.000. Spiel als Cheftrainer. Gegner ist am Sonntag im Kracher der FC Liverpool - passender könnte es für Guardiola kaum sein.
"Ich vermisse ihn": Pep Guardiola trauert den Duellen mit seinem "größten Rivalen" hinterher
Pep Guardiola und Jürgen Klopp kannten sich aus der Bundesliga
"Wenn ich mir einen Gegner für dieses Jubiläum aussuchen müsste, dann wäre es Liverpool", verriet er im Vorfeld des Spiels. Der Grund dafür ist klar: Mit den Reds, die lange von Jürgen Klopp trainiert wurden, lieferten sich Guardiolas Citizens im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche harte Titelfights. Guardiola sagte: "Liverpool, besonders unter Jürgen, war mein größter Rivale in diesem Land. Es könnte nicht besser sein, ehrlich gesagt."
"Wir haben Liverpool besser gemacht - und sie uns. Das steht fest", konstatierte der ehemalige Coach des FC Bayern. Im Sommer 2016 übernahm er Manchester City, Klopp hatte Liverpool ein gutes halbes Jahr zuvor übernommen. Es entwickelte sich eine große Rivalität zwischen den beiden Klubs und den beiden Trainern, die sich bereits aus der Bundesliga kannten.
- Getty Images Sport
Guardiola schilderte: "Vielleicht haben wir geholfen, diese Rivalität im letzten Jahrzehnt aufzubauen. Früher war es United gegen Liverpool, Arsenal oder Chelsea. Unsere Rivalen waren eigentlich United".
Er habe "diese gesunde Rivalität sehr genossen. Zwischen unseren Teams herrschte viel Respekt. Ich vermisse ihn. Jürgen hat mir viel gegeben - im Sinne von: Wie schlage ich ihn? Wie viel muss ich arbeiten? Er hat mich gezwungen, besser zu werden."
Pep Guardiola vs. Jürgen Klopp - die Bilanz:
- Spiele: 30
- Siege Guardiola: 11
- Siege Klopp: 12
- Unentschieden: 7
Jürgen Klopp schickt Pep Guardiola eine Botschaft
Klopp schickte derweil bei Sky Sports eine Glückwunschbotschaft an Guardiola: "Pep, mein Freund! Willkommen im 1.000er-Klub", leitete der Global Head of Soccer von Red Bull ein. "Ich habe es eine Millionen Mal gesagt: Es war ein Vergnügen und eine Ehre, so häufig gegen dich anzutreten."
Die Duelle mit Guardiola seien "die schwierigsten", aber auch diejenigen gewesen, welche er "am meisten genossen habe", so Klopp. Sein Dauerkontrahent sei "eine Inspiration" gewesen und besonders hob er noch dessen "tägliche Hingabe" hervor.
- Getty Images Sport
Pep Guardiola hat Respekt vor Liverpool
Dass Meister Liverpool unter Klopps Nachfolger Arne Slot vor den beiden Siegen gegen Aston Villa (2:1) und Real Madrid (1:0) gehörig ins Straucheln geraten war, ist für Guardiola nebensächlich: "Letzte Woche hatte Liverpool sechs Niederlagen, Katastrophe! Und jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen und sind wieder die Besten. Es gibt Höhen und Tiefen. Ich habe eine hohe Meinung von Liverpool - egal ob letzte Saison oder während dieser Serie mit sechs Niederlagen. Es ist dasselbe Team."
Das mit Spannung erwartete Duell der beiden Titelanwärter im englischen Oberhaus steigt am Sonntag um 17.30 Uhr im Etihad Stadium. Mit einem Sieg könnte der Tabellenzweite City Liverpool auf vier Punkte distanzieren und den Anschluss an Spitzenreiter Arsenal wahren. Ihm gehe es auch darum, sein 1.000. Spiel "mit vielen Menschen" zu teilen: "Ich bin hier in England so lange wie nie zuvor irgendwo gewesen."
Guardiola, der vor seiner Zeit in Manchester als Cheftrainer beim FC Barcelona und den Bayern gearbeitet hatte, kann eine erfolgreiche Zwischenbilanz seiner Zeit bei den Skyblues ziehen. Er gewann mit ihnen 18 große Titel, darunter sechs englische Meisterschaften und einmal die Champions League.