"Ich rufe ihn an und sage ihm, dass er nicht aufhören soll": Legende von Real Madrid will Karriereende von Cristiano Ronaldo unbedingt verhindern
Wirbel um Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr
"Cristiano darf nicht aufhören, niemals", sagte Roberto Carlos bei O Jogo. "Wenn er sich jemals dazu entscheiden sollte, nicht mehr zu spielen, rufe ich ihn an und sage ihm, dass er nicht aufhören soll." Ronaldo sei "einer dieser Spieler, die für enorm viel stehen - für seine Vereine, sein Land, für Kinder und jüngere Spieler", so Carlos, der wie Ronaldo einen bedeutenden Teil seiner Karriere bei Real Madrid verbrachte.
Ein zeitnahes Karriereende von CR7 ist derweil unwahrscheinlich. Bei seinem aktuellen Klub Al-Nassr steht er noch bis 2027 unter Vertrag, wobei es hier zuletzt Stunk gab. Ein vorzeitiger Abschied Ronaldos aus Saudi-Arabien scheint derzeit möglich, seine Laufbahn würde er aber auch in diesem Fall fortsetzen.
Alleine schon, um sein großes Ziel zu erreichen, noch auf 1000 Karriere-Tore für Vereine und Nationalmannschaft zu kommen. "Der Einzige, der 1000 Tore erzielt hat, war Pele - aber Ronaldo könnte ihm bald Gesellschaft leisten", betonte Carlos. "Ich bin sicher, dass er diesen Meilenstein erreichen wird. Er ist nie verletzt und spielt weiterhin sehr gut."
Cristiano Ronaldo will bei der WM glänzen
Der seit kurzem 41-jährige Portugiese "sollte niemals aufhören, Fußball zu spielen", sagte Carlos. "Selbst, wenn er nur mit einem Bein oder kriechend spielt. Er überliefert so viel Power und Energie für jeden kleinen Jungen, der mit dem Fußball beginnen will."
Aktuell steht Ronaldo bei 955 Toren, die er in der bisherigen Laufbahn für seine Vereine und Portugal erzielt hat. Ein letztes großes Ziel mit dem Nationalteam hat er im kommenden Sommer, wenn er die Portugiesen bei der WM 2026 erstmals zum Weltmeister-Titel führen will. In der Gruppenphase treffen Ronaldo und Co. auf Kolumbien, Usbekistan und einen Gewinner aus den Interkontinentalen Playoffs (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien).
Cristiano Ronaldos bisherige Vereine als Profi
- 2002 bis 2003: Sporting Lissabon
- 2003 bis 2009: Manchester United
- 2009 bis 2018: Real Madrid
- 2018 bis 2021: Juventus Turin
- 2021 bis 2022: Manchester United
- seit 2023: Al-Nassr