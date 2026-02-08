"Ich rufe ihn an und sage ihm, dass er nicht aufhören soll": Legende von Real Madrid will Karriereende von Cristiano Ronaldo unbedingt verhindern

"Cristiano darf nicht aufhören, niemals", sagte Roberto Carlos bei O Jogo. "Wenn er sich jemals dazu entscheiden sollte, nicht mehr zu spielen, rufe ich ihn an und sage ihm, dass er nicht aufhören soll." Ronaldo sei "einer dieser Spieler, die für enorm viel stehen - für seine Vereine, sein Land, für Kinder und jüngere Spieler", so Carlos, der wie Ronaldo einen bedeutenden Teil seiner Karriere bei Real Madrid verbrachte.

Ein zeitnahes Karriereende von CR7 ist derweil unwahrscheinlich. Bei seinem aktuellen Klub Al-Nassr steht er noch bis 2027 unter Vertrag, wobei es hier zuletzt Stunk gab. Ein vorzeitiger Abschied Ronaldos aus Saudi-Arabien scheint derzeit möglich, seine Laufbahn würde er aber auch in diesem Fall fortsetzen.

Alleine schon, um sein großes Ziel zu erreichen, noch auf 1000 Karriere-Tore für Vereine und Nationalmannschaft zu kommen. "Der Einzige, der 1000 Tore erzielt hat, war Pele - aber Ronaldo könnte ihm bald Gesellschaft leisten", betonte Carlos. "Ich bin sicher, dass er diesen Meilenstein erreichen wird. Er ist nie verletzt und spielt weiterhin sehr gut."