"Macht keinen guten Eindruck": Cristiano Ronaldo fehlt Al-Nassr auch im Topspiel gegen Al-Ittihad

Auf welcher Position spielt Cristiano Ronaldo?

Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Wann und wo ist Cristiano Ronaldo geboren?

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Welche Trikotnummer hat Cristiano Ronaldo?

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Wie groß ist Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Wie viel wiegt Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Welche Schuhgröße hat Cristiano Ronaldo?

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Welcher ist der starke Fuß von Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

Für welchen Verein spielte Cristiano Ronaldo als Kind?

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Wo wohnt Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.

Was für ein Auto fährt Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.

Kann Cristiano Ronaldo Deutsch?

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Wie viele Kinder hat Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Wer ist die Freundin von Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Wie viel Geld hat Cristiano Ronaldo?

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.

Wie viele Titel hat Cristiano Ronaldo in seiner Karriere gewonnen?

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Wie oft hat Cristiano Ronaldo den Ballon d'Or gewonnen?

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Wie oft wurde Cristiano Ronaldo zum FIFA-Weltfußballer gewählt?

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Hat Cristiano Ronaldo einen Spitznamen?