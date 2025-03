"Ich musste ein paar SMS verschicken, um sicherzugehen, dass ich nicht verarscht werde": Thomas Tuchels 32 Jahre alter Überraschungsmann war selbst überrascht

Vor wenigen Tagen kannte ihn noch fast keiner, jetzt ist Dan Burn in aller Munde. Die Geschichte hinter seinem unverhofften Aufstieg.

"Ich will nicht mehr schlafen gehen, weil ich das Gefühl habe, zu träumen und alles wäre eine Lüge", sagte Dan Burn zur Halbzeit der wohl ereignisreichsten Woche seiner turbulenten Karriere am Sonntag nach dem Triumph von Newcastle United im Carabao Cup. Drei Tage zuvor war der Innenverteidiger von Newcastle United in weiten Teilen Europas und offenbar auch in England noch ein unbeschriebenes Blatt. Es folgten zwei unverhoffte Höhepunkte, die sein Leben völlig auf den Kopf gestellt haben.