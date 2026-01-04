Dani Olmo vom FC Barcelona hat nach dem 2:0-Auswärtserfolg der Blaugrana im Derby beim Stadtrivalen Espanyol seinen Keeper Joan Garcia in den höchsten Tönen gelobt. Der Torhüter war im Sommer vom Lokalrivalen zu Barca gewechselt und lieferte bei seiner Rückkehr eine herausragende Leistung ab.
"Ich muss mich erstmal bei Joan Garcia bedanken": Hansi Flick nennt Sieg des FC Barcelona bei Espanyol "nicht verdient"
"Wir sind sehr froh, dass wir das neue Jahr mit einem Sieg beginnen", sagte Dani Olmo den Journalisten und sprach dann über seinen Torhüter: "Joan ist unglaublich. Er ist ein fantastischer Torhüter. Vor seinen ehemaligen Fans hat er ein starkes Spiel gemacht und die Null gehalten. Er wird uns noch viel weiterhelfen - und macht das jetzt schon", erklärte er.
Joan Garcia stand im LaLiga-Duell unter besonderer Beobachtung, da ihm viele Espanyol-Fans den Wechsel zum Stadtrivalen übelgenommen hatten. Vor dem Spiel hatten die Gastgeber zusätzliche Fangnetze hinter den beiden Toren installiert, um mögliche Wurfgeschosse in Richtung Garcias besser abhalten zu können.
Garcia wurde bei jeder Aktion gnadelos ausgepfiffen, dazu bewarfen ihn die Anhänger der Hausherren unter anderem mit Fake-Geldscheinen, die mit seinem Konterfei und dem Schriftzug "Judas Garcia" bedruckt waren.
Reflex von Joan Garcia sorgt für Aufsehen
Auch Barca-Trainer Hansi Flick lobte seinen Keeper während der Pressekonferenz nach dem Spiel überschwänglich: "Ich muss mich erstmal bei Joan Garcia bedanken. Er ist einer der besten Torhüter der Welt", meinte der Coach, der ergänzte: "Er ist einer der Spieler, die für diesen Sieg verantwortlich sind."
Besonders mit einer Aktion sorgte Joan Garcia für Aufsehen: In der 40. Minute lenkte er einen Kopfball von Pere Milla mit einem Reflex noch über die Latte. Espanyol blieb trotz 14 Torschüssen erfolglos, bei einem xG-Wert von 1,6.
Barca-Trainer Flick: "Espanyol hat ein sehr gutes Spiel gemacht"
Für Barcelona waren es mit Dani Olmo und Robert Lewandowski schließlich zwei Einwechselspieler, die in der 86. und 89. Minute entscheidend zuschlugen und dem Meister die drei Punkte sicherten. "Der Sieg war für uns nicht verdient, denn man muss bedenken, dass Espanyol ein sehr gutes Spiel gemacht hat", gestand Trainer Flick hinterher.
Für seine Mannschaft geht es nun am Mittwoch mit dem Supercopa-Halbfinale gegen Athletic Club weiter. In einem möglichen Finale könnte Barca am Sonntag dann in einem Clasico auf Real Madrid im Kampf um den Titel treffen.
Die nächsten Spiele des FC Barcelona:
- 07.01., 20 Uhr: Barcelona - Athletic Club (Halbfinale Supercopa)
- 11.01., 20 Uhr: mögliches Supercopa-Finale gegen Real Madrid oder Atletico Madrid
- 18.01., 21 Uhr: Real Sociedad - Barcelona (LaLiga)
- 21.01., 21 Uhr: Slavia Prag - Barcelona (Champions League)