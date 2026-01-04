"Ich muss mich erstmal bei Joan Garcia bedanken": Hansi Flick nennt Sieg des FC Barcelona bei Espanyol "nicht verdient"

"Wir sind sehr froh, dass wir das neue Jahr mit einem Sieg beginnen", sagte Dani Olmo den Journalisten und sprach dann über seinen Torhüter: "Joan ist unglaublich. Er ist ein fantastischer Torhüter. Vor seinen ehemaligen Fans hat er ein starkes Spiel gemacht und die Null gehalten. Er wird uns noch viel weiterhelfen - und macht das jetzt schon", erklärte er.

Joan Garcia stand im LaLiga-Duell unter besonderer Beobachtung, da ihm viele Espanyol-Fans den Wechsel zum Stadtrivalen übelgenommen hatten. Vor dem Spiel hatten die Gastgeber zusätzliche Fangnetze hinter den beiden Toren installiert, um mögliche Wurfgeschosse in Richtung Garcias besser abhalten zu können.

Garcia wurde bei jeder Aktion gnadelos ausgepfiffen, dazu bewarfen ihn die Anhänger der Hausherren unter anderem mit Fake-Geldscheinen, die mit seinem Konterfei und dem Schriftzug "Judas Garcia" bedruckt waren.